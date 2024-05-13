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كركي : 95 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج غسل الكلى والأعمال الجراحية المقطوعة سوف تدفع شهريًا

أخبار لبنان
2024-05-13 | 06:09
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كركي : 95 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج غسل الكلى والأعمال الجراحية المقطوعة سوف تدفع شهريًا
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كركي : 95 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج غسل الكلى والأعمال الجراحية المقطوعة سوف تدفع شهريًا

أصدر المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي، مذكرتين، الاولى قضت باعتماد لوائح ب3200 عمل جراحي مقطوع، والثانية قضت بوضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكرة الاولى.

وأفادت مديرية العلاقات العام في الصندوق في بيان بأنّه "في إطار المسار التصحيحيّ للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعهد المدير العام الدكتور محمد كركي بأن يوظف الإيرادات المالية الإضافية لتمويل زيادات التقديمات الصحية في فرع ضمان المرض والأمومة على وجه الخصوص.
 
وعلى ضوء رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور إلى 18 مليون ل.ل. أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 746 بتاريخ 21/3/2024 من أجل اعتماد لوائح ب 3200 عمل جراحي مقطوع. واستكمالا لهذه الخطوة تعمل الإدارة حاليا على إعداد دراسة إكتوارية من أجل إعادة النظر بالتعرفات ورفعها إلى حد 80 في المئة من أسعارها الحقيقية وتخفيض مساهمة المريض المضمون من 55 في المئة حاليا إلى حوالي 20-25 في المئة من الفاتورة الإستشفائية فقط.
 
كما أصدر  المدير العام اليوم مذكرة إعلامية بتاريخ 13/5/2024 حملت الرقم 756 قضى بموجبها وضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكرة رقم 746 المذكورة أعلاه.
ومن جهة أخرى، شدد المدير العام  اليوم  خلال جلسة عمل ترأسها لجميع المعنيين بالشأن المالي والطبي بالضمان أن بدل الأعمال الجراحية المقطوعة يجب أن يسدد شهريا للمستشفيات.
 
وفي سياق متصل، واستكمالا للنهج عينه في إيلاء مرضى غسيل الكلى الأولوية المطلقة من أجل تأمين تغطيتهم الصحية 100 في المئة ،  أعطى الدكتور كركي توجيهاته بتاريخ 13/5/2024 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 95  مليار ل.ل.  للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 390 مليار ل.ل.. كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
 
وقد جدد المدير العام تحذيره للمستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة فسخ العقود المبرمة مع الضمان، مؤكدا في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها في أسرع فرصة ممكنة".

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