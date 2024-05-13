اعمالُ البحثِ عن شابين فُقِدَا اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل مستمرة

لا تزالُ اعمالُ البحثِ التي يُجريها الدفاعُ المدنيّ عن شابين فُقِدَا امس اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل، مستمرة.



وكان الدفاعُ المدني عثَر أمس على شخصٍ ثالث، ما لَبِثَ ان فارقَ الحياةَ بعدَ انقاذِه.