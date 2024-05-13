مؤتمر صحافيّ لمعوّض وريفي: لضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين

عقد النائبان عن كتلة "تجدّد" ميشال معوّض واشرف ريفي، في مجلس النواب، مؤتمرًا صحافيًا تناولا فيه موضوع "اللجوء السوريّ".



وأكدّا مشاركة كتلة "تجدّد" في جلسة مجلس النواب الأربعاء.



واعتبر معوض جلسة الأربعاء موفّقة، مؤكدا ضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين.



وأكد النائب اشرف ريفي أنّ “قضية النزوح السوري قضية وطنية كبرى وخطرة جداً إذا لم تُعالَج وهذه الظاهرة أكبر من أن تُعالَج بالمسكّنات وغياب الإرادة، لذلك علينا معالجتها بروح الأخوة واحترام التعدّدية اللبنانية والشراكة الإسلامية - المسيحية".