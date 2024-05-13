"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب

أعلن لقاء "سيدة الجبل" تقدمه بمذكرة خطية إلى مجلس النواب قبيل جلسته الأربعاء المخصصة لمناقشة ملف اللاجئين.



واعتبر اللقاء أنّ أزمة اللاجئين أصلها سياسيّ، وهي بسبب قتل الالاف من معارضي الرئيس بشار الأسد وتهجيرهم.