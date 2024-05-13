بو صعب من عين التينة : المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف إنتخابات الرئاسة سيطيل أمد الفراغ

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "أهمية الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين".



وجدد بو صعب، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، دعوته كافة الاطراف السياسية والكتل النيابية الى "وجوب الحوار والتوافق من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية"، معرباً عن خشيته من أن" الإستمرار بالمكابرة والنكد ورفض الحوار والتلاقي سوف لا يوصل الى حل على الإطلاق إنما على العكس تماماً".



وأكد أن " المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية سيطيل أمد الفراغ وقد تنتهي ولاية المجلس الحالي من دون رئيس للجمهورية والنتيجة الخاسر الأكبر هو لبنان واللبنانيين ".