سلام من البحرين: الحوار المفتوح والإيجابي مع الدول العربية يخلق بادرة أمل

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والوفد المشارك في إجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين في البحرين، اجتماعا مطولا مع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو والوفد المرافق.



وأكد الجانبان "متانة العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بلبنان"، منوهين بأهمية تعزيز السبل الكفيلة بتوسيع آليات التعاون بينهما في كل المجالات، ولا سيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والتجارية والاستثمارية والسياحية، تأسيسا على الدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه البحرين على صعيد القطاع المصرفي والخدمات المالية.



من جهته، شدد سلام على "ضرورة إعادة فتح الأسواق الخليجية للمنتجات اللبنانية وإعادة الحركة الطبيعية للتبادل التجاري بين لبنان ومملكة البحرين، ولا سيما أن السوق الخليجية هي أكبر مستورد للمنتجات اللبنانية تحديدا الزراعية".



وأكد أن الحوار المفتوح والإيجابي مع الدول العربية يخلق بادرة أمل بين اللبنانيين والاشقاء العرب".



وقدّم سلام لنظيره البحريني هدية تذكارية عبارة عن مجسم لسفينة فينيقية بما ترمز تاريخيا للتجارة البحرية والانفتاح كأهم الخصائص الفينيقية.