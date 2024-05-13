شقير بحث في مشاكل قطاع الفنادق: ما يحصل مجاف لمنطق الإستثمار ومعاد للنشاط الإقتصادي

أكد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الهيئات تولي إهتماماً خاصاً بالسياحة وبالقطاع الفندقي كونهما يعكسان صورة لبنان الجميلة على مختلف المستويات.



كلام شقير جاء خلال لقائه رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر مع وفد من مديري سلاسل الفنادق الأجنبية العاملة في لبنان.



وعرض الأشقر من جهته، المشاكل التي تعاني منها الإستثمارات الأجنبية في المجال الفندقي في لبنان والممارسات السلبية التي يواجهونها من قبل المؤسسات الحكومية.



وحذر الاشقر من "أن ما يحصل هو جريمة بحق القطاع الفندقي والسياحة ويجافي منطق الإستثمار والأعمال".



وشدد شقير من جهة أخرى على أن " الهيئات الإقتصادية ستحمل قضيتهم، معلناً رفضه القاطع كل الممارسات السلبية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالخدمات التي توفرها الدولة".



وقال: "في ظل الظروف الطبيعية تسعى الدول التي تحترم نفسها الى تشجيع وجذب الإستثمار بمساعدة المستثمرين وتسهيل أمورهم وتوفير الحوافز لهم، فكيف بالحري في ظروف إقتصادية صعبة للغاية التي نمر بها في لبنان، فالمساعدة والتحفيز يجب أن تكون مضاعفة للحفاظ على المستثمرين الأجانب في لبنان".



واعتبر شقير "أن ما يحصل هو عمل معاد للنشاط الإقتصادي وللإقتصاد الوطني، وسنعمل على متابعته بكل تفاصيله مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها الصحيح".