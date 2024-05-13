الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأبيض: من غير المقبول عدم تأمين المياه وليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

أخبار لبنان
2024-05-13 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأبيض: من غير المقبول عدم تأمين المياه وليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأبيض: من غير المقبول عدم تأمين المياه وليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

 عقد اجتماع موسع في وزارة الصحة العامة، متابعة لموضوع الأمن الصحي في مخيمات النازحين السوريين في عرسال، ضم مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو ورئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن ورئيسة فريق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وحيدة غلاييني وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين و"اليونيسف" التي تمثلت بالفريقين المسؤولين عن المياه وعن معالجة المياه المبتذلة.
 
وحضر وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض عبر تقنية "زووم".

وتم استعراض الوضع الراهن في ضوء ما أظهرته نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها في مختبرات الوزارة ومختبرات جامعية لعدد من الحالات المصابة بإسهال وطفح جلدي كما لمصادر المياه في المنطقة، كما تناول البحث جهوزية الوزارة وإمكاناتها من لقاحات وأدوية ومستشفيات ورعاية ومختبرات للمساهمة في احتواء الوضع وعدم تفاقمه.
 
وبحسب تقرير لبرنامج الترصد الوبائي تبين التالي:
- في حالات الكبد الوبائي أ (الصفيرة)، تم الإبلاغ عن 17 حالة مشتبهًا بها، تأكدت إصابة حالتين منها.
لم يتم تسجيل أي حالة دخول إلى المستشفيات وسيتم تقصي الحالات الأخرى بحثًا عن تلوث في المواد الغذائية أو المياه، ويتم حاليًا جمع عينات مياه وإرسالها إلى المختبرات المرجعية للتأكد من سلامتها ومشاركة نتائجها فور ورودها.
- في حالات الإسهال الحاد والكوليرا، لتاريخه تم الكشف عن حالات محتملة للكوليرا مع إيجابية الفحص السريع. وتم إرسال عينة خروج إلى مختبر الجامعة الأميركية في بيروت وهي قيد الفحص والزرع.
 
- في حالات الطفح الجلدي، تبين وجود عدة أمراض من الجرب وImpetigo بالإضافة إلى طفح جلدي بقعي حطاطي. وقد تم طلب تقديم العلاج لحالات الجرب وImpetigo عبر مراكز الرعاية الأولية. وفيما خص حالات الطفح البقعي الحطاطي، سيقوم الترصد الوبائي بجمع العينات وفحصها لمرض الحصبة.
 
من جهتهم، أوضح ممثلو منظمة "اليونيسف" أن تقلص أموال المانحين إضطرها كجهة منفذة، إلى تقليص كمية المياه النظيفة من عشرين ليترا يوميا لكل شخص إلى اثني عشر ليترا، كما تقليص عدد مرات سحب المياه المبتذلة.

وخلال الإجتماع قال الوزير الأبيض: "إن هذا الإجتماع الذي يضم كافة الأفرقاء المعنيين بسلامة المياه هو صرخة للمانحين والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم في هكذا ظرف عصيب لا يحتمل أي إهمال أو سوء تقدير!".

أضاف:" من غير المقبول عدم تأمين استمرارية الخدمات الأساسية وفي مقدمها المياه حرصا على درء المخاطر الصحية التي لن تبقى محصورة في بقعة محددة بل ستتمدد حكما إلى خارج هذه البقعة وتطال المزيد من النازحين مع المجتمع المضيف".
 
وأكد أهمية التحرك بسرعة "قبل تفاقم الوضع والحالات"، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة الوزارة والإستفسار عما لديها من معطيات علمية قبل إطلاق تصريحات قد لا تعكس الواقع بدقة".

من جهة ثانية، أجرى الوزير الأبيض سلسلة اتصالات أبرزها مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ البقاع كمال أبو جودة والنائب ملحم الحجيري وعدد من المسؤولين المحليين في المنطقة حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لإعطائهم التوجيهات الواجب الإلتزام بها لمنع تمدد الأمراض إلى المجتمعات المحيطة، في موازاة الزيارات الميدانية المكثفة التي تواصلها فرق وزارة الصحة العامة والفرق الشريكة في عرسال والمحيط لتقصي الواقع ومراقبة نتائج الإجراءات المتخذة وفاعليتها.
 

أخبار لبنان

المقبول

تأمين

المياه

وليتحمل

المجتمع

الدولي

مسؤولياته

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 13-5-2024
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-02

الأبيض تبلغ من مفوضية اللاجئين تقليص التغطية الصحية للنازحين السوريين: على المجتمع الدولي تنفيذ وعوده وتأمين عودتهم

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-08

رازي الحاج للـLBCI: يجب مطالبة المجتمع الدولي بتعويض بقيمة خمسين مليار جراء النزوح السوري

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-08

رازي الحاج للـLBCI: عدد كبير من السوريين يذهب الى سوريا ويعود عبر المعابر غير الشرعية والفرقة الرابعة في جيش النظام يدير بعض هذه المعابر وليست مشكلتنا اذا كان نظام الاسد يبتز المجتمع الدولي بورقة النازحين

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-07

"الخارجية" تحذر من العدوان على رفح: ندعو المجتمع الدولي الى التحرّك فورا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
11:09

سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات في صلب اجتماعات العماد عون في قطر

LBCI
أخبار لبنان
09:00

شقير بحث في مشاكل قطاع الفنادق: ما يحصل مجاف لمنطق الإستثمار ومعاد للنشاط الإقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
08:57

نقابة المحامين في طرابلس: النقابة وُجدت لتحمي رسالتها لا لتحمي الخاطئين من أفرادها

LBCI
أخبار لبنان
08:55

سلام من البحرين: الحوار المفتوح والإيجابي مع الدول العربية يخلق بادرة أمل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-05-02

لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
2024-04-27

لقاء معراب إنعقد بحضور خجول وإعتذارات بالجملة... فهل هي رسالة لجعجع برفض قيادته لقوى المعارضة؟ التفاصيل في نشرتنا المسائية بعد قليل

LBCI
منوعات
2024-05-11

تأثيرات العاصفة الشمسية تطال دولة عربية... السماء اتشحت باللون الزهري بمشهد خاطف للأنفاس! (صور)

LBCI
فنّ
2024-05-11

مهرجان كان تحية قد تكون الأخيرة لمخرجي "هوليوود الجديدة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

اعمالُ البحثِ عن شابين فُقِدَا اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
07:03

"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مؤتمر صحافيّ لمعوّض وريفي: لضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين

LBCI
أخبار دولية
05:56

نتنياهو: للقضاء على حماس قبلَ الحديث عن اليومِ التالي من الحرب

LBCI
أخبار لبنان
05:51

اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...

LBCI
فنّ
02:49

بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:59

معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين

LBCI
منوعات
12:46

وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!

LBCI
خبر عاجل
01:46

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط

LBCI
خبر عاجل
02:13

التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
16:19

احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك

LBCI
منوعات
14:44

وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More