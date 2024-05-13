لقاءات للوفد النيابي في واشنطن بمبادرة من مخزومي مع مسؤولين في صندوق النقد

عقد الوفد النيابي الموجود في واشنطن بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي سلسلة لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي تناولت الأوضاع المالية والإقتصادية في لبنان.



وشرح أعضاء الوفد المراحل التي مرت بها الأزمة المالية والإقتصادية وتداعيات الشغور الرئاسي عليها وأزمة النازحين والحرب في جنوب لبنان مؤكدين أن قوى نيابية تحاول أن تلعب دورا في الخروج من هذه التداعيات والقيام بالإصلاحات المطلوبة.



ونبّه المسؤولون فيصندوق النقد من خطورة عدم تنفيذ الإصلاحات وانعكاس ذلك على المساعدات التي يزمع أصدقاء لبنان تقديمها له.