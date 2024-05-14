تشاؤم حيال الملف الرئاسي (الجمهورية)

أبدى مرجع سياسي تشاؤمًا كليًا حيال الملف الرئاسي، حيث قال ردًا على سؤال حول ما يتردد عن احتمالات جدية لحسم الملف الرئاسي خلال الشهرين المقبلين: "لا اساس لكل ما يقال، ما نتمناه أن يحسم الملف الرئاسي اليوم قبل الغد، ولكن الامر ليس كذلك، لأن شرط الحسم، أي الحوار والتوافق، ليس متوفرًا حتى الآن، وبالتالي فإن المواعيد التي نسمعها من هنا وهناك، لا تعدو أكثر من مجرد تسلية وكلام فارغ".وعما إذا كانت بعض الأطراف في وارد تليين مواقفها من الملف الرئاسي، أشار لصحيفة "" إلى أن "كل الناس تعتبر نفسها فوق البلد واقوى من البلد، وانها المتحكمة بزمام الامور فيه. وخلاصة الكلام، في الجو القائم حاليًا، وبالشروط التي لا تنتهي، ينبغي أن نتوقع عمرًا مديدًا للشلل والتعطيل".