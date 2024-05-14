عودة طوعية لنازحين سوريين اليوم (الجمهورية)

أفادت معلومات لصحيفة "" من مصادر وزارة المهجرين بان نحو 200 سيارة باتت جاهزة لتقل الدفعة الجديدة من قوافل عودة النازحين السوريين المقررة اليوم الثلاثاء، وقد رفعت الوزارة لائحة بنحو 2000 اسم قرروا العودة الطوعية.