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معن الخليل للـLBCI: هناك نحو 60 ألف نازح في الغبيري.. وصادرنا 1200 دراجة نارية وتوك توك في 4 أشهر
أخبار لبنان
2024-05-14 | 04:05
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معن الخليل للـLBCI: هناك نحو 60 ألف نازح في الغبيري.. وصادرنا 1200 دراجة نارية وتوك توك في 4 أشهر
رأى رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أن مشكلة الوجود السوري هي مشكلة متنقلة من بلدية الى أخرى بسبب تفاوت امكانياتها.
ولفت الخليل في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أنه لا يوجد قانون تستند اليه البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لناحية المخالفات وألا قضاء أو مخافر يمكنها استيعاب المخالفين.
وقال: "لدينا حوالي 60 ألف نازح سوري بالاضافة الى الأعداد الموجودة داخل مخيمات صبرا وشاتيلا التي لا يمكننا إحصاؤها وجزء من مخيم برج البراجنة الذي يقع ضمن بلدية الغبيري وأعداد السوريين باتت كبيرة وتفوق أعداد الفلسطينيين".
وأضاف: "نعمل على ضبط الوضع المعيشي الذي يطال اللبنانيين ويضرّ بهم ويجب أن تبقى مقاربتنا للملف من الناحية الانسانية ولا سيما بموضوع السكن".
وتابع: "لا نحاول تخفيض عدد النازحين بل نعمل على ضبط الوضع المعيشي لأصحاب المؤسسات الذين تضرروا من المؤسسات السورية واليد العاملة".
وشدّد الخليل على أن الإجراءات التي تتخذها بلدية الغبيري هي عملية، لافتا الى أن البلديات أصبحت تنظر على السياسيين بكيفية معالجة الأمور وأن هناك أمور أكبر من البلدية وأن ليس لكل البلديات الإمكانيات نفسها.
وأشار الى أنه تمت مصادرة نحو 1200 دراجة نارية وتوك توك في غضون 4 أشهر وتم حجزهم.
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