الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بشير مطر للـLBCI: النزوح السوري خطر وجودي... ومستعد للتنسيق مع أي حزب للتوصل الى حلّ
أخبار لبنان
2024-05-14 | 04:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بشير مطر للـLBCI: النزوح السوري خطر وجودي... ومستعد للتنسيق مع أي حزب للتوصل الى حلّ
رأى رئيس بلدية القاع بشير مطر أن ملف النزوح السوري في لبنان هو ورقة ضغط وأن هناك "تنزيح" وليس نزوحا، معتبراً أنه يجب اقفال الحدود وضبطها والتشدّد بموضوع تهريب الاشخاص.
وطالب مطر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الأمن العام باصدار بطاقات جديدة للنازحين السوريين عوضا عن البطاقات التي تصدر عن المخاتير.
وقال: "نريد تحديدا واضحا لمن يُعتبر نازح "غير شرعي" ونحن في القاع بحاجة لليد العاملة السورية:، مبديا استعداده للتنسيق مع أي جهة أو حزب للتوصل الى حلّ للمشكلة.
وكشف مطر أنه يتم تشغيل أطفال سوريين ما دون الـ12 عامًا وأن هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى المدارس في حين يتم الدفع لهم للتعليم.
وحذّر من الخطر الأساسي للوجود السوري وهو الخطر الديمغرافي، معتبراً أنه خطر وجودي على كل لبنان وأن هناك امكانية بتفجر الوضع الامني في أي لحظة.
وشدّد على أنه من المفترض أن تضغط وزارة العدل على القضاة للتسريع بالأحكام على السوريين مع الترحيل وأن تنسق مع الـUNHCR والأمن العام والمراجع المعنية لإزالة صفة النزوح والترحيل من لبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
للـLBCI:
النزوح
السوري
وجودي...
ومستعد
للتنسيق
للتوصل
التالي
حبيب: منح قروض لترميم منازل ذوي الإعاقة وتقديم الطلبات بدءًا من 1 حزيران
معن الخليل للـLBCI: هناك نحو 60 ألف نازح في الغبيري.. وصادرنا 1200 دراجة نارية وتوك توك في 4 أشهر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-08
رازي الحاج للـLBCI: نتابع مع وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها في شأن النزوح السوري ويجب أن يكون هناك لجنة للمراقبة والتمديد للبلديات جريمة
آخر الأخبار
2024-05-08
رازي الحاج للـLBCI: نتابع مع وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها في شأن النزوح السوري ويجب أن يكون هناك لجنة للمراقبة والتمديد للبلديات جريمة
0
آخر الأخبار
2024-05-08
رازي الحاج للـLBCI: يجب مطالبة المجتمع الدولي بتعويض بقيمة خمسين مليار جراء النزوح السوري
آخر الأخبار
2024-05-08
رازي الحاج للـLBCI: يجب مطالبة المجتمع الدولي بتعويض بقيمة خمسين مليار جراء النزوح السوري
0
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
0
أخبار لبنان
2024-05-02
بشير خضر للـLBCI: لعقد مؤتمر وطني لايجاد حل لموضوع النزوح
أخبار لبنان
2024-05-02
بشير خضر للـLBCI: لعقد مؤتمر وطني لايجاد حل لموضوع النزوح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:25
قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الكندية
أخبار لبنان
07:25
قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الكندية
0
أخبار لبنان
07:19
وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع
أخبار لبنان
07:19
وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع
0
أخبار لبنان
07:06
سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
07:06
سلسلة لقاءات لميقاتي...
0
أخبار لبنان
06:41
سلام يلتقي ولي عهد البحرين
أخبار لبنان
06:41
سلام يلتقي ولي عهد البحرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:10
تشاؤم حيال الملف الرئاسي (الجمهورية)
أخبار لبنان
01:10
تشاؤم حيال الملف الرئاسي (الجمهورية)
0
منوعات
2024-05-11
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
منوعات
2024-05-11
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
0
فنّ
03:17
ما هو رقم هاتف نجوى كرم للتواصل عبر واتساب؟
فنّ
03:17
ما هو رقم هاتف نجوى كرم للتواصل عبر واتساب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
2
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
3
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
4
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
5
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
6
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
7
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
8
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More