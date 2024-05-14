بشير مطر للـLBCI: النزوح السوري خطر وجودي... ومستعد للتنسيق مع أي حزب للتوصل الى حلّ

رأى رئيس بلدية القاع بشير مطر أن ملف النزوح السوري في لبنان هو ورقة ضغط وأن هناك "تنزيح" وليس نزوحا، معتبراً أنه يجب اقفال الحدود وضبطها والتشدّد بموضوع تهريب الاشخاص.



وطالب مطر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الأمن العام باصدار بطاقات جديدة للنازحين السوريين عوضا عن البطاقات التي تصدر عن المخاتير.



وقال: "نريد تحديدا واضحا لمن يُعتبر نازح "غير شرعي" ونحن في القاع بحاجة لليد العاملة السورية:، مبديا استعداده للتنسيق مع أي جهة أو حزب للتوصل الى حلّ للمشكلة.



وكشف مطر أنه يتم تشغيل أطفال سوريين ما دون الـ12 عامًا وأن هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى المدارس في حين يتم الدفع لهم للتعليم.



وحذّر من الخطر الأساسي للوجود السوري وهو الخطر الديمغرافي، معتبراً أنه خطر وجودي على كل لبنان وأن هناك امكانية بتفجر الوضع الامني في أي لحظة.







وشدّد على أنه من المفترض أن تضغط وزارة العدل على القضاة للتسريع بالأحكام على السوريين مع الترحيل وأن تنسق مع الـUNHCR والأمن العام والمراجع المعنية لإزالة صفة النزوح والترحيل من لبنان.