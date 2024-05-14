لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية

عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية الجلسة المخصصة غدا لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية بعيدا من الإعلام بهدف وضع تصور موحد لاطار مسودة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.



وضم اللقاء النواب: جورج عطالله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجية، أحمد الخير، هادي أبو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم.