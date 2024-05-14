الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية

أخبار لبنان
2024-05-14 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية

عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية الجلسة المخصصة غدا لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية بعيدا من الإعلام بهدف وضع تصور موحد لاطار مسودة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.

وضم اللقاء النواب: جورج عطالله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجية، أحمد الخير، هادي أبو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم.

أخبار لبنان

لقاء تشاوري

مجلس النواب

جلسة

الهبة الأوروبية

LBCI التالي
وزارة الزراعة عن منتج الفريز: نواكب الملف عن كثب
العثور على جثة أحد الغريقين المفقودين مقابل شاطىء جبيل... وتكثيف عمليات البحث عن الآخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-09

جعجع لـ جدل: سنشارك في جلسة مجلس النواب الأربعاء لنستفهم من الرئيس بري عن تفاصيل هذه الهبة إن كانت لإبقاء النازحين السوريين في لبنان أو مساعدات للبنان للقيام بالاصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-08

الصايغ لـ حوار المرحلة: الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية لكن إذا تبين في جلسة مجلس النواب أنها ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-24

تدابير سير وإقفال شارع المصارف تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب غداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-17

اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... ماذا على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:25

قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الكندية

LBCI
أخبار لبنان
07:19

وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع

LBCI
أخبار لبنان
07:06

سلسلة لقاءات لميقاتي...

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام يلتقي ولي عهد البحرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:10

تشاؤم حيال الملف الرئاسي (الجمهورية)

LBCI
منوعات
2024-05-11

أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
فنّ
03:17

ما هو رقم هاتف نجوى كرم للتواصل عبر واتساب؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
منوعات
16:45

اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!

LBCI
منوعات
16:10

لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:07

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
14:38

بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

LBCI
صحة وتغذية
10:59

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

LBCI
أخبار لبنان
12:01

نصرالله: افتحوا البحر...

LBCI
حال الطقس
01:27

الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More