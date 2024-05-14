الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الزراعة عن منتج الفريز: نواكب الملف عن كثب
أخبار لبنان
2024-05-14 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزارة الزراعة عن منتج الفريز: نواكب الملف عن كثب
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنه أثير في بعض وسائل الاعلام موضوع وجود ترسبات مبيدات على منتج الفريز.
وأكدت الوزارة بعد متابعتها، أنها النتائج المخبرية التي تم عرضها تمثل العينة ذاتها لتلك التي تم عرضها سابقاً، وبالتالي لا يمكن التعميم بأن مستوى ترسبات المبيدات في منتج الفريز بشكل عام تتعدى الحدود المسموح بها في المعايير الدولية ذات الصلة المعنية بسلامة الغذاء.
كما أكدت الوزارة أن تحديد ذلك يكون من خلال تنفيذ برنامج رصد لترسبات مبيدات يغطي كامل المساحة المزروعة إضافة الى تلك الموجودة في الأسواق والمستوردة على ان يترافق ذلك مع اعتماد نظام تتبع يسمح بمعرفة المنتِج ومكان انتاج الفاكهة غير المطابقة، وبالتالي التدخل من قبل الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وصوله الى الأسواق.
واشارت الوزارة في بيان، الى أنها تتابع المهام الموكلة اليها بحسب القانون لجهة تسجيل المبيدات الزراعية بعد التحقق من استيفائها للشروط المحددة في القرارات المرعية الإجراء بما يضمن تداول المبيدات وتخزينها وبيعها وتوزيعها واستخدامها بشكل قانوني.
وقالت: "إن عبوات المبيدات المسجلة في وزارة الزراعة تحمل ملصقات يتم مراجعتها بشكل دقيق من قبل الموظفين المعنيين، ويحدد فيها مجموعة من الارشادات الخاصة باستخدام المبيد، من أهمها تصنيفه بحسب درجة السمية، نوع الآفات التي يكافحها بحسب المحصول والجرعة المناسبة والاوقات. وهي تعليمات في غاية الاهمية هدفها الأساسي الحفاظ على صحة وسلامة المستخدم، وعدم تخطي مستوى ترسبات المبيدات المستوى المسموح به وفقاً للمعايير الخاصة لقانون سلامة الغذاء، وهو امر دونه التزام المنتجين بالشروط الارشادية الاساسية كاحترام فترة التحريم قبل القطاف وهي الفترة التي يجب التقيد بها بعد رش المبيد وقبل القطاف، إضافة الى التحقق من ان المبيد المنوي استخدامه هو بالأصل مسجل في وزارة الزراعة لمكافحة آفة معينة على منتج معين واستخدامه بحسب الجرعة الموصى بها".
وبناءً عليه، توجهت الوزارة بكتب عديدة الى مديرية الجمارك العامة للعمل على اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التهريب للمواد الزراعية بما فيها المبيدات الزراعية والتي تم منع تسجيلها في وزارة الزراعة لخصائصها السمية العالية على صحة الانسان والبيئة والحيوان وفقاً للمراجع الدولية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة رغم فعاليتها في القضاء على بعض الآفات، وعليه ستقوم الوزارة بتزويد وسائل الاعلام بلائحة المبيدات الزراعية الممنوع استخدامها وهي بالأصل موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، للعمل على نشرها والمشاركة في حملة للتوعية في هذا المجال.
كما وضعت لائحة بأسماء محلات بيع الادوية غير المرخصة بتصرف الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني".
هذا ولفتت الوزارة الى أن الفريز في لبنان هي زراعة واعدة واستثمار جيد لكثير من المنتجين، وأنا شهدت في الآونة الأخيرة تقدماً كبيراً من خلال مشاريع متطورة يراعى فيها التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج السليم والتوضيب الجيد.
وأعلنت انها ستواكب عن كثب هذا الملف وستقوم مع شركاء لها بوضع آلية تضمن سلامة الغذاء كما للمنتجات الزراعية المصدرة كذلك المستوردة والمنتجة محلياً لضمان خلوها من المبيدات للحفاظ على صحة المستهلك، وأنها تعمل للتنسيق مع شركائها المحليين (تجمعات المزارعين، مستوردي المواد الزراعية، غرف التجارة والصناعة والزراعة....) لتحديد مجالات التدخل وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان جودة وسلامة المنتج الزراعي.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الزراعة
الفريز:
نواكب
الملف
التالي
3 محاضر ضبط بحق ملاحم لبيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة
لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-26
بعد المعلومات عن انتشار أعداد هائلة من حشرات طائرة في عدد من المناطق... وزارة الزراعة توضح
أخبار لبنان
2024-04-26
بعد المعلومات عن انتشار أعداد هائلة من حشرات طائرة في عدد من المناطق... وزارة الزراعة توضح
0
اقتصاد
2024-04-22
الحاج حسن وشقير وقعا مذكرة تعاون بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية
اقتصاد
2024-04-22
الحاج حسن وشقير وقعا مذكرة تعاون بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية
0
أخبار لبنان
2024-04-15
وزارة الصحة للصيادلة: لإعادة الكميات المتوفرة في صيدلياتكم من هذه المنتجات إلى شركتنا
أخبار لبنان
2024-04-15
وزارة الصحة للصيادلة: لإعادة الكميات المتوفرة في صيدلياتكم من هذه المنتجات إلى شركتنا
0
آخر الأخبار
2024-04-09
وزارة التجارة التركية: قيود التصدير المفروضة على إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء وستشمل منتجات من 54 فئة
آخر الأخبار
2024-04-09
وزارة التجارة التركية: قيود التصدير المفروضة على إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء وستشمل منتجات من 54 فئة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:25
قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الكندية
أخبار لبنان
07:25
قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الكندية
0
أخبار لبنان
07:19
وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع
أخبار لبنان
07:19
وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع
0
أخبار لبنان
07:06
سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
07:06
سلسلة لقاءات لميقاتي...
0
أخبار لبنان
06:41
سلام يلتقي ولي عهد البحرين
أخبار لبنان
06:41
سلام يلتقي ولي عهد البحرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-30
القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات
آخر الأخبار
2024-04-30
القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات
0
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
0
أخبار دولية
2024-05-05
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في الهجوم الصاروخي عند معبر كرم أبو سالم مع غزة
أخبار دولية
2024-05-05
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في الهجوم الصاروخي عند معبر كرم أبو سالم مع غزة
0
فنّ
2024-04-28
في أحد الشعانين.. هكذا علمت ميريام فارس ابنها الصلاة (فيديو)
فنّ
2024-04-28
في أحد الشعانين.. هكذا علمت ميريام فارس ابنها الصلاة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
2
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
3
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
4
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
5
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
6
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
7
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
8
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More