الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري عرض الأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني

أخبار لبنان
2024-05-14 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري عرض الأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بري عرض الأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق بحضور سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تابع الرئيس بري المستجدات والاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك خلال استقباله السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني.

أخبار لبنان

الأوضاع

وزيرة

خارجية

واستقبل

السفير

الإيراني

LBCI التالي
قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت
3 محاضر ضبط بحق ملاحم لبيعها لحوماً هندية وبرازيلية مبردة بأسعار الطازجة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:44

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي في السرايا

LBCI
آخر الأخبار
04:38

لقاء يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق في عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-11

بو حبيب تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا

LBCI
أخبار دولية
2024-04-16

وزارة الخارجية البرتغالية استدعت السفير الإيراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:25

قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الكندية

LBCI
أخبار لبنان
07:19

وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع

LBCI
أخبار لبنان
07:06

سلسلة لقاءات لميقاتي...

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام يلتقي ولي عهد البحرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-30

القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات

LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-05

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في الهجوم الصاروخي عند معبر كرم أبو سالم مع غزة

LBCI
فنّ
2024-04-28

في أحد الشعانين.. هكذا علمت ميريام فارس ابنها الصلاة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
منوعات
16:45

اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!

LBCI
منوعات
16:10

لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:07

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
14:38

بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

LBCI
صحة وتغذية
10:59

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

LBCI
أخبار لبنان
12:01

نصرالله: افتحوا البحر...

LBCI
حال الطقس
01:27

الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More