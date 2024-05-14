المكتب الاعلامي للحجار: تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج "أمان" ابتداء من 20 الحالي

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار في بيان عن برنامج "أمان"، أنه "بعد الإنتهاء من الآلية الإدارية المطلوبة للتمكّن من تحويل الأموال للمستفيدين من برنامج "أمان" وتوقيع الرئيس نجيب ميقاتي اليوم على الملف المتعلق بالبرنامج، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين القدامى والجدد من البرنامج الذين توقّف الدفع لهم إبتداءً من يوم الإثنين 20 أيار وتستمر عمليّة التحويل لغاية يوم الأربعاء 22 أيار".



وذكر البيان أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج هو 93,585 أسرة لبنانية ومجموع الأموال التي سيتمّ تحويلها يبلغ 10,300,000$.