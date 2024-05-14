الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
2024-05-14 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
سلسلة لقاءات لميقاتي...
استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير إيطاليا الجديد في لبنان فابريتسيو مارتشيلي في السراي الحكومي.
ولفت سفير ايطاليا الى أنه بحث وميقاتي الأوضاع في لبنان، وأنهما تطرقا الى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى لبنان في شهر آذار الماضي.
كما تم عرض مسألة النازحين السوريين في لبنان والمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل بشأن هذا الموضوع، اضافة الى الإجراءات التي سيتخذها لبنان في هذا الملف.
النائب إفرام
واستقبل ميقاتي النائب نعمة افرام، حيق بحثا في مواضيع الساعة الاقتصادية والمالية، ووضع الاقتصاد الشرعي في لبنان.
وشدد افرام على أن "ما يهمنا أن يبقى الاقتصاد الشرعي ويقوى ويكبر والا يكون المتضرر من المضاربة غير الشرعية".
النائب البعريني
كما استقبل ميقاتي النائب وليد البعريني وبحثا في موضوع النازحين السوريين، حيث أكد البعريني على ضرورة التشاور في كل الأمور من أجل انطلاقة إيجابية لإيجاد اتفاق وطني بشأن هذا الملف الذي لا يمكن تسييسه بل يجب الوصول الى إجماع وطني حوله.
النائب سليمان
هذا واستقبل ميقاتي النائب محمد سليمان وتباحثا في الأوضاع المستجدة وآخرها موضوع النزوح السوري وما يشكله من أعباء اقتصادية وأمنية على بلدنا.
وقال سليمان: "في رأيي لا يمكن معالجة هذا الموضوع ضمن الأطر الشعبوية والمزايدات لأهداف معينة، بل يجب معالجته ضمن أطر الدولة والمؤسسات، فنحن لا يمكن أن نتحمل ما يحصل من تهجير للنازحين السوريين في الداخل من مناطق الى مناطق أخرى، فهذا الأمر يشكل حالا من الفوضى، لذا يجب أن يعالج ضمن مؤسسات الدولة والاطر القانونية.
كما طالب الدول الأوروبية التي ترعى هذا الموضوع بأن تقف مع لبنان وان تتحمل الاعباء معه.
النائب هاشم
كذلك استقبل ميقاتي عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية النائب قاسم هاشم، حيث قال: "تمحور الحديث مع دولة الرئيس حول الكثير من القضايا في ظل التحديات والتطورات الذي يمر بها لبنان والمنطقة، والموضوع الأساسي هو ما يجري في الجنوب من حرب هناك ومتطلبات هذه الحرب بالنسبة لهذه القرى وخاصة بالنسبة لمنطقة العرقوب واحتياجاتها".
وشدد على أن المطلوب اليوم ان تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها وان تفي أبناء هذه القرى بعضا من الوفاء من خلال تامين الرعاية لهم، معتبرا أن تامين بعض الموازنات للقرى الجنوبية الحدودية هو ضرورة وطنية".
الجماعة الاسلامية
الى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وفد من "الجماعة الاسلامية" ضم النائب عماد الحوت، رئيس المكتب السياسي علي ابو ياسين والدكتور كفاح الكسار .
وبعد اللقاء، قال ابو ياسين: "تطرقنا مع الرئيس ميقاتي الى المواضيع المهمة وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسبل مواجهتها، كما اكدنا ضرورة تكثيف الإغاثة والمساعدات الى القرى الجنوبية في ظل موجة النزوح وحالة الدمار الذي يقوم بها العدو الصهيونى".
وأضاف: "كما اكدنا ايضا دور الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية وهي ظروف ازمة وطوارئ، حيث ان المطلوب بشكل أساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة مكتملة الاركان".
وتابع: "أما في موضوع النزوح السوري الى لبنان فكان تأكيد لضرورة حل هذا الملف ببعد وطني، مع المحافظة على الجانب الإنساني والأخلاقي في معالجته".
الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين
واستقبل ميقاتي وفدا من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين برئاسة المنسق العام النقيب مارون خولي.
قال الخوري بعد اللقاء: "ناقشنا مع دولة الرئيس ملف النزوح السوري، وتحدثنا عن التحديات الأساسية الديموغرافية والمالية والامنية، كما قدمنا له خارطة طريق مؤلفة من خمسة محاور، وتطرقنا الى الجلسة العام لمجلس النواب التي ستعقد غدا، والتي ستبحث ليس فقط هبة المليار بل ملف النزوح السوري ككل".
وأضاف:"ابلغنا دولته اننا كنا اعددنا اقتراح قانون تم متابعته من قبلنا في اللجان وبات امام الهيئة العامة بعد ان أنهت اللجان دراسته، ونتمنى من الرئيس بري والسادة دراسة هذا الاقتراح وإقراره، وهو يتحدث عن اعادة تنظيم وجود النازحين السوريين وإعادة ترحيلهم، وبالتالي ان يكون هذا القانون المادة الدسمة للجلسة".
ووزع الخولي الخطة التي أعدتها الهيئة لاعادة النازحين السوريين وهي تهدف الى تنظيم عملية العودة الطوعية وبناء مخيمات مؤقتة وضمان توفير خدمات أساسية داخل المخيمات وتوفير حماية وامن للنازحين، كما ان الخطة تركز بشكل اساسي على تسريع عملية عودة النازحين السوريين الى بلادهم في اطار زمني محدد خلال 24 شهرا، كما تتضمن الخطة آليات لتنفيذها، إضافة الى خطة للتمويل والكلفة المطلوبة ومصادر التمويل والآليات الإدارية لتنفيذها".
ديوان المحاسبة
واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد ضم المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والقاضيتين نجوى الخوري ورانية اللقيس، والمراقب الأول ريما بزي.
واعلنت القاضية أبي يونس بعد اللقاء أن الوفد وضع تقريرا خاصا يتعلق بأزمة فقدان الطوابع من السوق، وأنه عدد المشاكل التي حصلت.
وقالت: "لقد استغل البعض عدم توفر اعتمادات وزارة المالية لطباعة كميات كافية من الطوابع الورقية واحتكارهم للطوابع الموجودة وبيعها بأضعاف سعرها. قمنا بتعداد المشاكل ووضعنا توصيات وطلبنا إطلاق مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني كونه الحل الجذري للموضوع".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لقاءات
لميقاتي...
التالي
وزير المالية تسلم من بدران تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع
سلام يلتقي ولي عهد البحرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-03
سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
2024-04-03
سلسلة لقاءات لميقاتي...
0
أخبار لبنان
2024-03-14
سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
2024-03-14
سلسلة لقاءات لميقاتي...
0
أخبار لبنان
2024-02-26
مولوي يجري في تونس سلسلة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية
أخبار لبنان
2024-02-26
مولوي يجري في تونس سلسلة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية
0
أخبار لبنان
2024-02-17
سلسلة لقاءات للحريري اليوم
أخبار لبنان
2024-02-17
سلسلة لقاءات للحريري اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:11
ميقاتي إستقبل وزيرة خارجية كندا وشكرها على دعم لبنان في المحافل الدولية
أخبار لبنان
10:11
ميقاتي إستقبل وزيرة خارجية كندا وشكرها على دعم لبنان في المحافل الدولية
0
أخبار لبنان
10:06
بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي
أخبار لبنان
10:06
بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي
0
أمن وقضاء
09:10
تدابير سير وإقفال شارع المصارف يوم الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب
أمن وقضاء
09:10
تدابير سير وإقفال شارع المصارف يوم الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب
0
أخبار لبنان
09:04
فياض ترأّس وفدًا في إسطنبول للمشاركة في "الأسبوع المتوسطي الأخضر"
أخبار لبنان
09:04
فياض ترأّس وفدًا في إسطنبول للمشاركة في "الأسبوع المتوسطي الأخضر"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:16
لجنة البيئة ناقشت تفاقم الامراض في عرسال
أخبار لبنان
08:16
لجنة البيئة ناقشت تفاقم الامراض في عرسال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
0
أخبار لبنان
06:23
بري عرض الأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني
أخبار لبنان
06:23
بري عرض الأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني
0
أخبار دولية
06:36
الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ميثاق الهجرة واللجوء
أخبار دولية
06:36
الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ميثاق الهجرة واللجوء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:58
رحلة التهجير لأهالي رفح مستمرة…
تقارير نشرة الاخبار
09:58
رحلة التهجير لأهالي رفح مستمرة…
0
أمن وقضاء
06:28
قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت
أمن وقضاء
06:28
قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت
0
أخبار دولية
04:40
رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة
أخبار دولية
04:40
رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة
0
أخبار لبنان
03:58
خضر للـLBCI: لا نملك صلاحية الترحيل... واليد العاملة السورية بدأت تسيطر على الإنتاج الزراعي
أخبار لبنان
03:58
خضر للـLBCI: لا نملك صلاحية الترحيل... واليد العاملة السورية بدأت تسيطر على الإنتاج الزراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
2
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
3
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
4
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
5
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
01:27
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
6
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
أمن وقضاء
14:38
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
7
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
صحة وتغذية
10:59
لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!
8
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
أخبار لبنان
12:01
نصرالله: افتحوا البحر...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More