سلام يلتقي ولي عهد البحرين

التقى وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33 في العاصمة البحرينية، المنامة.



وأكد ولي عهد البحرين أن "مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدعم الجهود والمساعي العربية كافة الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك نحو مستويات أشمل لمواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود"، مشيرا إلى همية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيد من التقدم والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التطلعات ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك وفق رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية.