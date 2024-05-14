بو نجم: الحريّة الإعلاميّة الواجب الدفاع عنها هي التي تتبتى الحقيقة

أكّد راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم أهميّة اليوم العالميّ للإعلام والإهتمام التي أَولَتهُ الكنيسة للإعلام، منذ العام 1766.



وأوضح، خلال لقاء مع الإعلاميين، في الكرسيّ الأسقفيّ، في قرنة شهوان، أنّ الكنيسة خصّصت، في نهاية المجمع الفاتيكانيّ الثاني، يومًا لوسائل الإعلام وهو يصادف أوّل أحد، بعد خميس الصعود.



وحضر اللقاء أهل الإعلام من الصحافة المرئيّة، والمسموعة والمكتوبة، إلى جانب النواب الأسقفيين، بمناسبة اليوم العالميّ الثامن والخمسين لوسائل التواصل الإجتماعيّة.