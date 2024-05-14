الدويهي التقى مع منسق "القوات" ومنسق "التيار" في قضاء زغرتا: اتفقنا على انشاء لجنة متابعة النزوح السوري

أعلن النائب ميشال الدويهي أنه التقى اليوم في مكتبه في المجلس النيابي مع منسق حزب القوات اللبنانية في قضاء زغرتا طوني ليشا ومنسق حزب التيار الوطني الحر في قضاء زغرتا عبدالله بو عبدالله واتفقوا على انشاء لجنة متابعة النزوح السوري في قضاء زغرتا وسبل إدارة هذا الملف ومقاربته بطريقة مؤسساتية وقانونية وتنظيميّة عملية وفعالة.



وقال عبر حسابه على موقع "اكس": "بطبيعة الحال سأتواصل ايضاً مع الزملاء نواب قضاء زغرتا للطلب منهم الانضمام إلى لجنة المتابعة كما سأتواصل مع جمعيات المجتمع الأهلي والمدني كي يكونوا جزءا من هذه اللجنة أيضاً".