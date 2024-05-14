الدويهي التقى مع منسق "القوات" ومنسق "التيار" في قضاء زغرتا: اتفقنا على انشاء لجنة متابعة النزوح السوري

التقيت اليوم في مكتبي في المجلس النيابي مع منسق حزب القوات اللبنانية في قضاء زغرتا السيد طوني ليشا ومنسق حزب التيار الوطني الحر في قضاء زغرتا السيد عبدالله بو عبدالله واتفقنا على انشاء لجنة متابعة النزوح السوري في قضاء زغرتا وسبل إدارة هذا الملف ومقاربته بطريقة مؤسساتية وقانونية… pic.twitter.com/9Nn2KFdJMU
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) May 14, 2024
التقيت اليوم في مكتبي في المجلس النيابي مع منسق حزب القوات اللبنانية في قضاء زغرتا السيد طوني ليشا ومنسق حزب التيار الوطني الحر في قضاء زغرتا السيد عبدالله بو عبدالله واتفقنا على انشاء لجنة متابعة النزوح السوري في قضاء زغرتا وسبل إدارة هذا الملف ومقاربته بطريقة مؤسساتية وقانونية… pic.twitter.com/9Nn2KFdJMU