لجنة البيئة ناقشت تفاقم الامراض في عرسال

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور الاعضاء النواب، للبحث في موضوع عرسال.



وأوضح يزبك أنّها من أكثر البلدات في لبنان، التي تأذّت من الوجود السوريّ الكثيف والذي يتجاوز بأعداده عدد سكان البلدة بضعفين أو أكثر.



وقال: "على الحكومة أن تقوم برفع الصوت سريعً وذلك باستدعاء المؤسسات الانسانية الدولية للطلب منها معالجة الموضوع على المستوى الماديّ."



وأضاف: "على المؤسسات الدولية والدبلوماسية والقوى الامنية والاجهزة في لبنان العمل سريعًا على البدء بالتخفيف من الضغط السكانيّ، ليس في عرسال فقط، بل في لبنان كلّه."



وأوضح النائب قاسم هاشم أنّ تفاقم الامراض المنتشرة في عرسال، يعود إلى انتشار الاوبئة، في المخيمات.



وأعرب عن خشيته من أن تنتشر على مساحة عرسال وما بعد عرسال، بسبب تراجع خدمات المنظمات الانسانية نتيجة تقليص مساعدات الدول المانحة، وهذا ما يدفع ثمنه اللبنانيّ.



ولفت النائب انطوان جشي إلى وجوب العمل على ترحيل السوريين وبشكل فوريّ.