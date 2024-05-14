وزير الإعلام استقبل السفيرة الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، حيت تم تداول الشؤون السياسية والإعلامية والتعاون المشترك بين البلدين.