فياض ترأّس وفدًا في إسطنبول للمشاركة في "الأسبوع المتوسطي الأخضر"

ترأس وزير الطاقة والمياه وليد فياض وفد الوزارة الى مدينة إسطنبول في تركيا للمشاركة في "الأسبوع المتوسطي الأخضر" المنعقد بتنظيم من "الإتحاد من أجل المتوسط" وبمشاركة أكثر من ٣٠ دولة متوسطية ومنظمة دولية.



وأكّد فياض أهمية التنسيق بين الدول للمضي في مسار الطاقة المستدامة وتخفيف الآثار البيئية المدمرة للتغير المناخيّ على حوض البحر المتوسط.



ودعا إلى توحيد الجهود الوطنية والأقليمية في هذا المجال.



وربط فياض مفهوم الإستدامة في قطاعي الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات بمفهوم السلام.



وشدّد على ألّا إستدامة من دون السلام والإستقرار.



وطالب بالوقوف صفًا واحدًا ضدّ الحرب العدوانية العبثية والهمجية في فلسطين والتي تكلف خسائر بشرية كبرى والمليارات من الخسائر المادية.



ولفت إلى حقوق الشعب الفلسطينيّ في الحرية والسيادة و إلى ضرورة العمل الفوري في سبيل وقف إطلاق النار.



وجدد فياض التزام لبنان الإصلاحات اللازمة لتحويل قطاع الطاقة في لبنان نحو مزيد من الطاقة المستدامة، مفندًا المراحل الإصلاحية الأربعة التي عملت عليها وزارة الطاقة والمياه من رفع الدعم عن أسعار المحروقات التقليدية و تعرفة الكهرباء مما أدى الى تأمين المتانة المالية و الاستدامة لمؤسسة كهرباء لبنان و مؤسسة الليطاني، وإلى تطوير سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في لبنان حيث انخفض استهلاك الطاقة و بالتالي الانبعاثات بأكثر من .٣٪؜ و اصبحت الطاقة المتجددة تمثّل اكثر من ٢٥٪؜ من المزيج الطاقي في لبنان، وصولاً الى الإصلاحات الإدارية والتنظيمية.



وأوضح أن الهاجس الأساسي لمشاركته في "الأسبوع المتوسطي الأخضر" هو العمل مع الشركاء الدوليين الموجودين في المؤتمر لتأمين التمويل اللازم للمشاريع المنتجة في القطاعات المختلفة.