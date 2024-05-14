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بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي
أخبار لبنان
2024-05-14 | 10:06
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بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنّ أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان، ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 17 أيار 2024، بتسليم الدفعة السابعة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثامنة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود، إضافة الى أن:
- رئيس المكتب العقاريّ المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في امانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 15- 16 و17 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)،أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة. كما أنه سوف يتم تسليم جميع اوامر القبض غير المدفوعة وجميع السندات الجاهزة، كما سوف تقوم امانة السجل العقاري في الشوف بتسليم الافادات العقارية نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 15 16 و17 ايار 2024.
- رئيس المكتب العقاريّ المعاون في بعبدا سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 16 و17 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة الى امانة السجل العقاري في بعبدا سنة 2021 وما قبل وسوف يقوم بتسليم جميع اوامر القبض غير المدفوعة.
- رئيس المكتب العقاريّ المعاون في كسروان وجبيل سوف يقوم باستقبال المعاملات الجديدة نهار الاربعاء الواقع في 15 ايار 2024 كما ان امانتي السجل العقاري في كسروان وجبيل سوف تقومان بتسليم الافادات العقارية يوم الجمعة الواقع في 17ايار 2024.
- امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل يوم الجمعة في 17 ايار 2024 جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ.....
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
-محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)
-محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
-محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
يذكر ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل الحكومية".
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