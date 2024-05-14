الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي

أخبار لبنان
2024-05-14 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنّ أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان، ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 17 أيار 2024، بتسليم الدفعة السابعة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثامنة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود، إضافة الى أن:

- رئيس المكتب العقاريّ المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في امانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 15- 16 و17 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)،أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة. كما أنه سوف يتم تسليم جميع اوامر القبض غير المدفوعة وجميع السندات الجاهزة، كما سوف تقوم امانة السجل العقاري في الشوف بتسليم الافادات العقارية نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 15 16 و17 ايار 2024.

- رئيس المكتب العقاريّ المعاون في بعبدا سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 16 و17 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة الى امانة السجل العقاري في بعبدا سنة 2021 وما قبل وسوف يقوم بتسليم جميع اوامر القبض غير المدفوعة.

- رئيس المكتب العقاريّ المعاون في كسروان وجبيل سوف يقوم باستقبال المعاملات الجديدة نهار الاربعاء الواقع في 15 ايار 2024 كما ان امانتي السجل العقاري في كسروان وجبيل سوف تقومان بتسليم الافادات العقارية يوم الجمعة الواقع في 17ايار 2024.
 
- امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل يوم الجمعة في 17 ايار 2024 جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ.....
 
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
-محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)
-محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
-محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

يذكر ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل الحكومية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمانات

السجل

العقاريّ

لبنان

تسليم

معاملات

منجزة

الجمعة

الحالي

LBCI التالي
أسرار الصحف 14-5-2024
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-04-18

أمانات السجل العقاري في جبل لبنان تسلم غدا المعاملات المنجزة... والآلية على الموقع الالكتروني

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-07

أمانات السجل العقاري في جبل لبنان: تسليم أوامر القبض وسندات الملكية واستلام طلبات البدل عن ضائع

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-10

وزير المالية في افتتاح أمانة السجل العقاريّ في جب جنين: الدوائر العقارية في لبنان بدأت تستعيد عافيتها

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-14

أمانات السجل العقاريّ ستسلم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والثانية من سندات الملكية الجاهزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 14-5-2024

LBCI
أخبار لبنان
12:28

"اللقاء النيابيّ المستقل": لمقاربة ملف اللاجئين ضمن إطار وطنيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:38

حراك المعلمين المتعاقدين طالب الحلبي بإقرار بدل الانتاجية في أشهر الصيف

LBCI
أخبار لبنان
10:55

تعميم من ميقاتي الى المؤسسات العامة والصناديق والهيئات الممولة من الدولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-20

"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!

LBCI
امن وقضاء
2023-12-26

قوى الأمن: زينة الياس طرّاف مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟

LBCI
أخبار دولية
00:57

الصين تدعو إلى تعزيز العلاقات مع سيول على الرغم من "تحديات" تواجهها

LBCI
آخر الأخبار
05:01

وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عثرت بالتعاون مع مغاوير البحر الفهود على جثة شربل كيروز أحد الشبان الثلاثة الذين غرقوا يوم الأحد في جبيل وذلك مقابل شاطىء عمشيت وقد نقلت الجثة إلى مستشفى ماريتيم في جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:58

رحلة التهجير لأهالي رفح مستمرة…

LBCI
أمن وقضاء
06:28

قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت

LBCI
أخبار دولية
04:40

رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:58

خضر للـLBCI: لا نملك صلاحية الترحيل... واليد العاملة السورية بدأت تسيطر على الإنتاج الزراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:42

أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
منوعات
16:45

اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!

LBCI
أخبار لبنان
02:07

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
16:10

لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:27

الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...

LBCI
أمن وقضاء
14:38

بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

LBCI
منوعات
07:38

"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More