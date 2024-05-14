لقاء جمع بوشكيان والضاهر وجدعون... وزير الصناعة: لا خلاف شخصيا مع جدعون

فُتحت صفحة جديدة بين وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، خلال لقاء حضره النائب ميشال ضاهر.



ورحّب بوشكيان بجدعون، مؤكداً عدم وجود أيّ خلاف شخصي بينهما.



وشدد على أن هدفه كان ولا يزال تسيير أمور الوزارة بحسب القانون وبحسب الإجراءات والتدابير التي تخدم المواطن والصناعي وصاحب العلاقة.