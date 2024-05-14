تعميم من ميقاتي الى المؤسسات العامة والصناديق والهيئات الممولة من الدولة

عمّم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى كل المؤسسات العامة والصناديق والمصالح المستقلة والمؤسسات التي تموّل جزئيا او كليا من الدولة، طالبا إيداع مجلس الخدمة المدنية كل المعلومات المتعلقة بالرواتب والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها.



تجدون تعميم ميقاتي أدناه: