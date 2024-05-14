حراك المعلمين المتعاقدين طالب الحلبي بإقرار بدل الانتاجية في أشهر الصيف

طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحليي بحسم بدل الانتاجية وإقراره في أشهر الصيف للمعلمين المتعاقدين والملاك.



كما طالب برفع أجر الساعة على أن يُبتّ بهذه القرارات والمراسيم سريعًا وقبل استحقاق الامتحانات الرسمية.



ودعا إلى وضع هذه المراسيم على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلساته المرتقبة.



وشدّد على وجوب اتصال الحلبي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوضع كتاب تعويض ودفع مستحقات ساعات المتعاقدين النازحين على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء، إذ لم تدفع لهم حتى الآن منذ بداية العام الدراسيّ.



وأكّد على ضرورة إسراع وزارة التربية في إنهاء تدقيق جداول مستحقات الفصل الثاني لمتعاقدي الأساسيّ مع بدل النقل، وضرورة تحويلها هذا الاسبوع إلى وزارة المال، ليتم صرفها للمتعاقدين آخر الشهر.



ولفت إلى ضرورة التعجيل في تدقيق شهري شباط وآذار لمتعاقدي الثانوي وإرسالهما إلى المالية خلال هذا الشهر.