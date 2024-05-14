السفير هاشم أولم في نيويورك على شرف مخزومي والوفد النيابي المعارض

المكتب الإعلامي للنائب مخزومي: الوفد أكد ضرورة عزل لبنان عما يحصل في غزة وأهمية تطبيق القرار 1701

أولم مندوب لبنان بالوكالة في الأمم المتحدة في نيويورك السفير هادي هاشم في دارته، على شرف النائب فؤاد مخزومي والوفد النيابي المعارض، بحضور ممثلي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وسفراء الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، والدنمارك، والأردن، ومصر، والنروج وقبرص، وسفراء أصدقاء لبنان.



وتخلل العشاء بحث في آخر التطورات في المنطقة.



وأفاد المكتب الإعلامي للنائب مخزومي بأن "الوفد أكد ضرورة عزل لبنان عما يحصل في غزة وأهمية تطبيق القرار 1701. كما تم التركيز على ملف النازحين السوريين لجهة إيجاد حلول قريبة تخفف من وطأة الأزمة التي يعيشها لبنان من جراء تداعيات هذا الملف".