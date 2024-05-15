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نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حماس...وتأكيد على وحدة الموقف
أخبار لبنان
2024-05-15 | 03:38
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نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حماس...وتأكيد على وحدة الموقف
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة خليل الحية حيث جرى تقييم موسع ومعمق للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة، وكذلك جرى استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في أماكن كثيرة من العالم.
وبحسب البيان، تم التأكيد على "وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات، كما تم الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية".
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