الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: المساعدة الاوروبية غير مشروطة... والهجرة الموسمية عُرضت علينا من منطلق اقتصادي

أخبار لبنان
2024-05-15 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: المساعدة الاوروبية غير مشروطة... والهجرة الموسمية عُرضت علينا من منطلق اقتصادي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
ميقاتي: المساعدة الاوروبية غير مشروطة... والهجرة الموسمية عُرضت علينا من منطلق اقتصادي

أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين، والمساعدة الاوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات. وهذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة ، وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك.

واشار خلال جلسة مجلس النواب الى أن رئيسة المفوضية الاوروبية وعدت بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، كما وعدت بزيادة هذا المبلغ اضعافا وباستثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة.

وأكد ميقاتي ان هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ، ولم يتم توقيع اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشانها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة. واضاف: "لا بل اقول  بصراحة نحن أصرينا ان تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين ان القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة". 

وعن الهجرة الموسمية، شرح ميقاتي بالقول: "لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب ،وذهب البعض في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة  من اللبنانيين  لتوطين السوريين مكانهم. إن هذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا، ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدا تطبيقه منذ فترة طويلة، وكل ما في الامر أن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لايجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة ولفترة محددة حصرا. وهناك باستمرار، ومنذ سنوات، خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمات محددة ولفترة محددة في اوروبا ضمن هذا المشروع الاوروبي.
أما اذا ارتأى المجلس النيابي الكريم اصدار اي توصية او  قانون يمنع هذا الامر فله الحق في ذلك ، فاتخذوا القرار الذي ترونه مناسبا للمصلحة الوطنية.

ومعرباً عن استعداده للتعاون مع مجلس النواب في كل ما يراه مناسبا، عدّد ميقاتي الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة، منها:
-اولا: الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده ، على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء.

- ثانيا: بالنسبة الى امن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر اربعة افواج على طول الحدود اللبنانية- السورية،بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصرا يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية . ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة اضعاف القوى المنتشرة حاليا وذلك لضبط الحدود بالحدود الدنيا، ناهيك عن الحاجة البشرية والوجسنية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها.لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من اجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة بما فيها التجهيزات اللوجسنية اللازمة للمراقبة وتكثيف ابراج المراقبة الحدودية.  
رغم ذلك ، وفي ضوء المتوافر من امكانات، يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الاجهزة الامنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص. كما تقوم الاجهزة الأمنية باغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الاموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الاصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والامني لضبط الحدود البرية والبحرية.  

-ثالثا: اصدرت وزارة الداخلية والبلديات سلسلة من التعاميم تقضي باجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي واعداد بيانات عنهم والتشدد في قمع المخالفات.

-رابعا: في ما يتعلق بسوق العمل، يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية ووقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الاجنبية ، لا سيما من خلال انشاء شركات تجارية وهمية وتحديدا شركات توصية بسيطة.

-خامسا: الطلب من النيابات العامة التشدد في الاجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الاشخاص والداخلين الى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقا لما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الأجراء.

- سادسا: تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان وعلى الأمن الاقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في ارضه وتشجيع النازحين على العودة. 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المساعدة

الاوروبية

مشروطة...

والهجرة

الموسمية

عُرضت

علينا

منطلق

اقتصادي

LBCI التالي
تعميم لميقاتي بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام
نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حماس...وتأكيد على وحدة الموقف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:26

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب

LBCI
آخر الأخبار
04:19

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها بل هي استمرار للمساعدات السابقة والقسم الاكبر من سوريا بات آمنا للعودة

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-09

النّائب نقولا الصحناوي لـ جدل: النزوج السوري بات نزوحا اقتصاديا وهناك مساءلة كبيرة بشأن الهبة الاوروبية

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-08

الصايغ لـ حوار المرحلة: نحن الحلقة الأضعف وعلينا أن نتوحّد في موقفنا تجاه الملف السوري وبحال خان ميقاتي الأمانة التي أُعطيت له فنحن ذاهبون لمحاكمة داخل مجلس النواب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:55

بيان لوزير البيئة حول القرارات المتضمنة إرشادات ومعايير مفصلة بشأن معالجة النفايات

LBCI
أخبار لبنان
05:56

وزير الزراعة في ورشة عمل لعرض نتائج تطوير سلسلة قيمة الحمص: ننتج 3 آلاف طن ونحتاج الى مضاعفتها

LBCI
أمن وقضاء
05:45

يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة

LBCI
أمن وقضاء
05:22

الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:26

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب

LBCI
آخر الأخبار
04:20

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: للتشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية وترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-04

قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-13

الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:42

أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
منوعات
07:38

"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More