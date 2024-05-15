تعميم لميقاتي بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميما إلى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام.