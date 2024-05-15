بري لعدوان: ايدي بزنارك انت بتعرف شو بدي

خلال الجلسة النيابية لمناقشة الهبة الاوربية والنزوح السوري، استهل النائب جورج عدوان كلمته بالقول: "معالجة اي مشكلة وطنياً تتطلب اكتمال المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية يبقى موضوعاً ملحّاً ويجب ان نقوم جميعاً بالجهد الضروري لانتخاب رئيس".



ليردّ رئيس المجلس النيابي عليه بالقول: "ايدي بزنارك".



فيجيبه عدوان: "خلص ادعي بكرا لجلسة وأنا حاضر".



فيكرر بري قوله: "ايدي بزنارك"، انت بتعرف شو بدي".