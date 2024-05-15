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وزير الزراعة في ورشة عمل لعرض نتائج تطوير سلسلة قيمة الحمص: ننتج 3 آلاف طن ونحتاج الى مضاعفتها
أخبار لبنان
2024-05-15 | 05:56
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وزير الزراعة في ورشة عمل لعرض نتائج تطوير سلسلة قيمة الحمص: ننتج 3 آلاف طن ونحتاج الى مضاعفتها
اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن "إن قدرتنا الانتاجية تقدر بحوالي 3 آلاف طن من الحمص في الوقت الذي نستورد ما لا يقل عن 15 ألف طن. الفارق كبير والهوة واسعة ولكن نحتاج الى مضاعفتها من خلال توسيع المساحات المزروعة من هذا المنتج وغيره من البقوليات ليكون جزءاً في مشروعنا المتكامل حول تحقيق الأمن الغذائي الذي أطلقناه ضمن رؤية خمسية متدرجة، ضمن وزارة الزراعة وضمن أهدافنا المتدرجة على مراحل لنصل الى مرحلة من الاكتفاء الذاتي وتعزيز وتوسيع الرقع الزراعية والمحاصيل التي من شأنها تثبيت مزارعينا في قراهم وأراضيهم لأننا نؤمن أن الإنماء هو طريق الانتماء وتعزيز امكانيات صغار المزارعين هي الرافعة التي سنخرج معها من هذه الازمة الراهنة".
أضاف خلال ورشة عمل وطنية لعرض نتائج تطوير سلسلة قيمة الحمّص في لبنان نظمتها وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة في لبنان : "إن مشروعنا اليوم واحد من عشرات المشاريع مع شركائنا المحليين والدوليين وعلى رأسهم منظمة الفاو. مشروعات تطال مختلف القطاعات النباتية والحيوانية والتعاونية والبحثية".
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