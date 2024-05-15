الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان لوزير البيئة حول القرارات المتضمنة إرشادات ومعايير مفصلة بشأن معالجة النفايات

أخبار لبنان
2024-05-15 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لوزير البيئة حول القرارات المتضمنة إرشادات ومعايير مفصلة بشأن معالجة النفايات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان لوزير البيئة حول القرارات المتضمنة إرشادات ومعايير مفصلة بشأن معالجة النفايات

أصدر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين بيانًا بشأن القرارات المتضمنة إرشادات ومعايير مفصلة حول عمليات جمع النفايات والنقل والفرز والتسبيخ والتخلص النهائي منها.
 
وجاء في البيان:
 
"صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 15/2024 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات في شأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، وتحديدا القرارات الصادرة عن وزارة البيئة والمنشورة في العدد 13 من الجريدة الرسمية تاريخ 28/3/2024 والمتضمنة إرشادات ومعايير مفصلة حول عمليات الجمع والنقل والفرز والتسبيخ والتفكك البيولوجي وإنتاج الوقود من النفايات، والتفكك الحراري، والتخلص النهائي من النفايات، بالإضافة إلى إجراءات وأصول تطبيق الفصل الثاني (منشآت استرداد و/أو معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها) من الباب الثالث من مرسوم تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة (رقم 5606 تاريخ 11/9/2019)). وذلك حرصا على تأمين المعايير والتجانس المطلوبين في إدارة قطاع النفايات الصلبة للوصول إلى الإصلاح البيئي المنشود.

طالبا من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيد بمضمون هذه القرارات والحرص على تطبيقها خاصة عند اجراء المناقصات وتوقيع العقود، وبشكل عام في جميع الأمور الإدارية والقانونية ذات الصلة. 

يمكن الاطلاع على هذه القرارات على الرابط التالي: 
http://www.pcm.gov.lb/arabic/listingandpdf.aspx?pageid=21173

أرقام القرارات وتواريخها:
-    قرار وزارة البيئة رقم 24/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعملية الجمع والنقل) - والذي كان قد سبقه التعميم رقم 4/1 تاريخ 17/11/2022 (للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة) والمنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية تاريخ 8/12/2022.
-    قرار وزارة البيئة رقم 25/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة الفرز الميكانيكي)
-    قرار وزارة البيئة رقم 26/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة التسبيخ والتفكك البيولوجي)
-    قرار وزارة البيئة رقم 27/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة إنتاج الوقود من النفايات) 
-    قرار وزارة البيئة رقم 28/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعمليّة التفكّك الحراري)
-    قرار وزارة البيئة رقم 29/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المعايير والشروط الدنيا المتعلقة بعملية التخلص النهائي من النفايات) 
-    قرار وزارة البيئة رقم 30/1 تاريخ 18 آذار 2024 (المواصفات الفنية لكل نوع من المطامر الصحية) 
-    قرار وزارة البيئة رقم 35/1 تاريخ 19 آذار 2024 (تحديد إجراءات وأصول تطبيق الفصل الثاني (منشآت استرداد و/أو معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها) من الباب الثالث من مرسوم تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة (رقم 5606 تاريخ 11/9/2019)).
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لوزير

البيئة

القرارات

المتضمنة

إرشادات

ومعايير

مفصلة

معالجة

النفايات

LBCI التالي
كلاس أخلى مبنى وزارة الشباب والرياضة بعد حصول تشققات وسماع أصوات في بعض الجدران
تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-04-24

وزير البيئة يعلن عن إرشادات أكثر صرامة بشأن فلاتر للمولدات الكهربائية لخفض التلوث

LBCI
آخر الأخبار
06:43

حسين الحاج حسن خلال الجلسة النيابية: لا ينبغي أن نغفل أسباب النزوح الأساسية وعلينا البحث بكيفية الضغط لتعديل مواقف الدول والمنظمات بشأن هذا الملف وما نطالب به هو عدم منع النازحين من الهجرة عبر البحر ونتمنى الابتعاد عن العنصرية في معالجة الملف

LBCI
صحف اليوم
00:55

قنبلة النفايات: 8% فقط من المعامل تعمل...معالجة 440 طناً يومياً من أصل 6000 (نداء الوطن)

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-09

بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:32

الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث عن المفقودين في حادثة الغرق مقابل شاطئ جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:46

الجيش اللبناني يعثر على جثة الغريق انطوني معيكي في عمشيت

LBCI
أمن وقضاء
09:37

عامر الخضر خرج مع ولديه ولم يعودوا...

LBCI
أخبار لبنان
09:25

شقير: لبسط سلطة الدولة وتوفير حياة آمنة للبنانيين ولأهالي العاصمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-31

نتنياهو: "جهد حقيقي" يبذل لإعادة الرهائن من غزة

LBCI
فنّ
2023-11-25

مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي.. وزوجته ملكة جمال أردنيّة (صور)

LBCI
فنّ
2024-04-15

إيراداته بلغت 25.7 مليون دولار... فيلم "سيفيل وور" الخيالي يحتل صدارة شباك التذاكر في أميركا (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-15

قتلها وأخفى الأدلّة... رجل يقتل زوجته بطريقة مروّعة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:27

أبرز ما جاء في مواقف النواب بشأن ملف النزوح... والسجالات لم تغب عن الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
06:51

تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين

LBCI
فنّ
01:57

مهرجان كان السينمائي ينطلق بدورته الـ 77 وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:23

اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

LBCI
منوعات
11:18

اغتصبها أثناء عودتها من العمل... حادثة مروّعة في سيدني وهذه تفاصيلها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More