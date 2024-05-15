كلاس أخلى مبنى وزارة الشباب والرياضة بعد حصول تشققات وسماع أصوات في بعض الجدران

طلب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس من الموظفين، إخلاء مبنى الوزارة الكائن في شارع سامي الصلح في بيروت، بعد حصول تشققات وسماع أصوات في بعض الجدران.



وأبلغ كلاس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتواصل مع وزير الأشغال العامة علي حمية ونقيب المهندسين فادي حنا حيث تم ارسال وفد هندسي من الجهتين، كما تواصل مع الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.



وتقرر منع دخول أي موظف أو مواطن إلى المبنى بانتظار افراغ المستودع من قبل الدفاع المدني من المياه، بعد التواصل مع العميد ريمون خطار، على ان يتم اجراء الكشف بعد ذلك واتخاذ القرار النهائي، كما تم عزل الكهرباء عن المبنى.