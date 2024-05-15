تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين

تزامنًا مع انعقاد الجلسة النيابية، نظم تجمع "دولة لبنان الكبير" تظاهرة انطلقت من ساحة الشهداء الى المجلس النيابي، طالب من خلالها المتظاهرون بانتخاب رئيسٍ للجمهورية وعودة النازحين السوريين إلى وطنهم.