قائد الجيش عرض الأوضاع مع سفيري قطر وايطاليا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ثم السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.