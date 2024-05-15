الوفد اللبناني في الولايات المتحدة يشارك في عشاء لـ American task force on lebanon

شارك الوفد اللبناني الذي زار الولايات المتحدة بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي في العشاء السنوي لـ American task force on lebanon والذي جرى فيه تكريم ٣ شخصيات لبنانية ومن أصل لبناني وهم المصمم أياي صعب والسيناتور جاين شاهين والصحافية ليلى فاضل



وتحدث في الحفل رئيس الـ ATFL أد غبريال والسيناتور دارين لحود و آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأميركي وقد اشاد المتحدثون الثلاثة بمبادرة النائب مخزومي الذي يتحرك مع وفد نيابي يمثل جهات لبنانية مختلفة من أجل تأمين المصلحة اللبنانية ووضع لبنان على سكة الإستقرار.