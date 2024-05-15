الجيش اللبناني يعثر على جثة الغريق انطوني معيكي في عمشيت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الجيش اللبناني عثر على جثة الغريق انطوني معيكي قبالة ثكنة مغاوير الجيش في عمشيت وتم نقل الجثة الى مستشفى سيدة مارتين.



من جهتها، أعلنت قيادة الجيش عبر موقع "اكس"، أنه "نتيجة عمليات البحث التي قامت بها وحدات من الجيش، عثر العناصر المشاركون على جثة أحد المواطنَين اللذَين غرقا قبالة شاطئ مدينة جبيل، وذلك في البحر قبالة منطقة المدفون، وتم تسليمها إلى الدفاع المدني".