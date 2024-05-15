الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم
أخبار لبنان
2024-05-15 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
11
min
الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي القـرار رقـم 389/م/2024 المتعلق بتحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى وجاء في القرار:
"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،
بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،
بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،
بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،
بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،
بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،
بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،
بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،
بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،
يقـرر مـا يأتـي:
المادة الأولى: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى يوم الجمعة في 5/7/2024 وتنتهي يوم الأربعاء في 24/7/2024، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.
جدول رقم 1.
الاختصاص نوع الامتحان اليوم التاريخ التوقيت مركز إجراء الامتحانات
التمريض خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 9/7/2024 8:30
شفهي 1 (داخل لبنان) الثلاثاء 9/7/2024 8:30
شفهي 2 (داخل لبنان) الإثنين 15/7/2024 8:30
شفهي 3 (داخل لبنان) الخميس 18/7/2024 8:30
القبالة خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 14:00
علم التغذية خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 11:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 8:30
شفهي 1 (داخل لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 8:30
شفهي 2 (داخل لبنان) الجمعة 19/7/2024 8:30
العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان) الجمعة 5/7/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 9:00
شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 12:00
شفهي 2 (داخل لبنان) الإثنين 22/7/2024 8:30
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية خطي (خارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 5/7/2024 12:00
الطـب العــام خطي (خارج لبنان) الإثنين 8/7/2024 11:00 مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي 1 (داخل لبنان) الثلاثاء 9/7/2024 9:00
شفهي 2 (داخل لبنان) الأربعاء 10/7/2024 9:00
شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 9:00
طب الأسنان خطي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 11:00 مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الخميس 11/7/2024 9:00
عملي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 12/7/2024 9:00
الصيدلة خطي (خارج لبنان) الخميس 11/7/2024 11:00 مبنى كلية الصيدلة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 12/7/2024 11:00
تقويم النطق شفهي 1 (داخل لبنان) الأربعاء 10/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 11:00
شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 10/7/2024 14:00
شفهي 2 (داخل لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 9:00
علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) الإثنين 15/7/2024 9:00 مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الإثنين 15/7/2024 11:00
شفهي (خارج لبنان) الإثنين 15/7/2024 14:00
عملي (داخل وخارج لبنان) الثلاثاء 16/7/2024 11:00
علم البصريات وقياس النظر شفهي 1 (داخل لبنان) الخميس 11/7/2024 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الخميس 11/7/2024 11:00
شفهي (خارج لبنان) الخميس 11/7/2024 14:00
شفهي 2 (داخل لبنان) الأربعاء 24/7/2024 8:30
العلاج النفسي - الحركي شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 17/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الأربعاء 17/7/2024 11:00
شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 17/7/2024 14:00
علم النفس العيادي
علم النفس التربوي شفهي 1 (داخل لبنان) الخميس 18/7/2024 9:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الخميس 18/7/2024 11:00
شفهي (خارج لبنان) الخميس 18/7/2024 14:00
شفهي 2 (داخل لبنان) الثلاثاء 23/7/2024 9:00
جدول رقم 2.
اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
الجمعة 5/7/2024 9:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)
12:00 العلاج الفيزيائي شفهي (داخل وخارج لبنان)
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
11:00 التمريض خطي (خارج لبنان)
علم التغذية
القبالة
14:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان)
الإثنين 8/7/2024 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 الطـب العـــام خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
الثلاثاء 9/7/2024 9:00 الطـب العـــام شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
8:30 التمريــض شفهي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي 1 (داخل لبنان)
الأربعاء 10/7/2024 9:00 الطب العام شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (خارج لبنان)
11:00 طب الأسنان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
9:00 تقويم النطق شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
14:00 شفهي (خارج لبنان)
الخميس 11/7/2024 9:00 طب الأسنان شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
14:00 شفهي (خارج لبنان)
11:00 الصيدلة خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الجمعة 12/7/2024 9:00 طب الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 الصيدلة شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الإثنين 15/7/2024 8:30 التمريض شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
9:00 علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
14:00 شفهي (خارج لبنان)
الثلاثاء 16/7/2024 8:30 علم التغذية شفهي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي 1 (داخل لبنان)
9:00 تقويم النطق شفهي 2 (داخل لبنان)
11:00 علوم مختبرات الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
تابع جدول رقم 2.
اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
الأربعاء 17/7/2024 9:00 العلاج النفسي - الحركي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
14:00 شفهي (خارج لبنان)
الخميس 18/7/2024 9:00 علم النفس العيادي
علم النفس التربوي شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
14:00 شفهي (خارج لبنان)
8:30 التمريض شفهي 3 (داخل لبنان)
الجمعة 19/7/2024 8:30 علم التغذية شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الإثنين 22/7/2024 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الثلاثاء 23/7/2024 9:00 علم النفس العيادي
علم النفس التربوي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الأربعاء 24/7/2024 8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة./".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مواعيد
الدورة
الأولى
للكولوكيوم
التالي
مصادر في "القوات" لـ"الشرق الأوسط": موقف نصرالله معروف وهو محاولة إسداء خدمة للنظام السوري
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-05-01
إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى
خبر عاجل
2024-05-01
إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى
0
أخبار لبنان
2024-04-15
الحلبي أعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لإمتحانات الدورة الأولى في الكولوكيوم في هذه الإختصاصات...
أخبار لبنان
2024-04-15
الحلبي أعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لإمتحانات الدورة الأولى في الكولوكيوم في هذه الإختصاصات...
0
خبر عاجل
2024-04-30
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
2024-04-30
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
0
منوعات
2024-04-29
الخوف من المواعيد الغرامية الأولى أمر شائع... إليكم هذه النصائح وتجنبوا هذه الأخطاء!
منوعات
2024-04-29
الخوف من المواعيد الغرامية الأولى أمر شائع... إليكم هذه النصائح وتجنبوا هذه الأخطاء!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:20
توصيات من حزب الكتائب لمعالجة "أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان"
أخبار لبنان
13:20
توصيات من حزب الكتائب لمعالجة "أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان"
0
أخبار لبنان
12:20
سفراء "الخماسية": مسؤولية إنتخاب الرئيس تبقى بالدرجة الأولى مسألة لبنانية بحتة
أخبار لبنان
12:20
سفراء "الخماسية": مسؤولية إنتخاب الرئيس تبقى بالدرجة الأولى مسألة لبنانية بحتة
0
أخبار لبنان
12:02
ميقاتي في البحرين للمشاركة في الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
أخبار لبنان
12:02
ميقاتي في البحرين للمشاركة في الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
0
أمن وقضاء
11:59
يسرق مضخّات مياه وبطاريات... "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
11:59
يسرق مضخّات مياه وبطاريات... "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-07
شيرين عبد الوهاب تزور لبنان في نهاية 2023.. ما السبب؟
فنّ
2023-10-07
شيرين عبد الوهاب تزور لبنان في نهاية 2023.. ما السبب؟
0
منوعات
2024-01-10
عثروا على الطفلة مقتولة وأمها تجري عارية حولها... إليكم القصة المروعة!
منوعات
2024-01-10
عثروا على الطفلة مقتولة وأمها تجري عارية حولها... إليكم القصة المروعة!
0
منوعات
2024-05-07
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
منوعات
2024-05-07
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
0
فنّ
2023-12-12
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
فنّ
2023-12-12
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:27
أبرز ما جاء في مواقف النواب بشأن ملف النزوح... والسجالات لم تغب عن الجلسة
أخبار لبنان
07:27
أبرز ما جاء في مواقف النواب بشأن ملف النزوح... والسجالات لم تغب عن الجلسة
0
أخبار لبنان
06:51
تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين
أخبار لبنان
06:51
تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين
0
فنّ
01:57
مهرجان كان السينمائي ينطلق بدورته الـ 77 وهذه التفاصيل!
فنّ
01:57
مهرجان كان السينمائي ينطلق بدورته الـ 77 وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:23
اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..
أخبار لبنان
08:23
اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..
2
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
3
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
4
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
5
فنّ
04:36
لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)
فنّ
04:36
لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)
6
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
7
فنّ
10:21
فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)
فنّ
10:21
فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)
8
حال الطقس
01:13
الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
حال الطقس
01:13
الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More