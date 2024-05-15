الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي في البحرين للمشاركة في الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

أخبار لبنان
2024-05-15 | 12:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي في البحرين للمشاركة في الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميقاتي في البحرين للمشاركة في الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى البحرين للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ويضم الوفد اللبناني إلى القمة كلًا من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الإعلام زياد مكاري، والزراعة عباس الحاج حسن.

وكان في استقبال رئيس الحكومة والوفد اللبناني في مطار البحرين الدولي ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس بعثة الشرف علي خالد العريفي، وسفير لبنان في جامعة الدول العربية علي الحلبي، والقائمة بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة ميرنا خولي.

وقد أقيمت لرئيس الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية فور وصوله قبل أن ينتقل إلى مقر إقامته.

أخبار لبنان

البحرين

للمشاركة

الدورة

الـ33

لاجتماع

جامعة

الدول

العربية

مستوى

القمة

LBCI التالي
هذا ما قالته مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط" عن دعوة نصر الله لفتح البحر للسوريين
أسرار الصحف 15-5-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-26

البحرين تدعو الأسد للمشاركة في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية

LBCI
آخر الأخبار
10:41

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى البحرين مع وفد وزاري للمشاركة في القمة العربية

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-27

ميقاتي تسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية في ايار المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-28

بحثٌ بين ميقاتي ووزير خارجية البحرين في أعمال القمة العربية المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:20

توصيات من حزب الكتائب لمعالجة "أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
12:20

سفراء "الخماسية": مسؤولية إنتخاب الرئيس تبقى بالدرجة الأولى مسألة لبنانية بحتة

LBCI
أمن وقضاء
11:59

يسرق مضخّات مياه وبطاريات... "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

LBCI
أخبار لبنان
11:53

بوشكيان: إجراءات وزارة الصناعة مشددة على السوريين في المصانع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-07

شيرين عبد الوهاب تزور لبنان في نهاية 2023.. ما السبب؟

LBCI
منوعات
2024-01-10

عثروا على الطفلة مقتولة وأمها تجري عارية حولها... إليكم القصة المروعة!

LBCI
منوعات
2024-05-07

بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!

LBCI
فنّ
2023-12-12

فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:27

أبرز ما جاء في مواقف النواب بشأن ملف النزوح... والسجالات لم تغب عن الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
06:51

تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين

LBCI
فنّ
01:57

مهرجان كان السينمائي ينطلق بدورته الـ 77 وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:23

اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
فنّ
04:36

لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

LBCI
فنّ
10:21

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:13

الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More