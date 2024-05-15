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سفراء "الخماسية": مسؤولية إنتخاب الرئيس تبقى بالدرجة الأولى مسألة لبنانية بحتة

أخبار لبنان
2024-05-15 | 12:20
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سفراء &quot;الخماسية&quot;: مسؤولية إنتخاب الرئيس تبقى بالدرجة الأولى مسألة لبنانية بحتة
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سفراء "الخماسية": مسؤولية إنتخاب الرئيس تبقى بالدرجة الأولى مسألة لبنانية بحتة

أجرى سفراء دول اللجنة الخماسية الذين اجتمعوا في السفارة الأميركية في عوكر مراجعة للجهود والتحركات التي قاموا بها في المرحلة السابقة لدفع اللبنانيين نحو انتخاب رئيس للجمهورية. 

واستعرض السفراء الخطوات التي يمكن أن يقوموا بها في المرحلة المقبلة، علمًا أنهم شددوا على أن مسؤولية انتخاب الرئيس تبقى بالدرجة الأولى مسألة لبنانية بحتة، ولكنها ليست فقط ضرورة لبنانية بل ضرورة إقليمية أيضًا لكي يكون لبنان حاضرًا في أي تسوية مقبلة.

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