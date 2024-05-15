الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توصيات من حزب الكتائب لمعالجة "أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان"

أخبار لبنان
2024-05-15 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توصيات من حزب الكتائب لمعالجة &quot;أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
توصيات من حزب الكتائب لمعالجة "أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان"

رفع حزب الكتائب اللبنانية مجموعة توصيات لمعالجة "أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان"، وتضمنت:

"1- التوقف عن اعتبار الشعب السوري بأكمله طالب لجوء في لبنان وتحديد الوضع القانوني لكل فرد سوري موجود على الأراضي اللبنانية لا سيما أن الجزء الأكبر منهم هم مهاجرون اقتصاديون.
 
2- إلزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف المساعدات نهائيًا عن السوريين في لبنان الذين لا ترد أسماؤهم كطالبي لجوء وفقًا للائحة الدولة اللبنانية الموضوعة على أساس التصنيف المحدث.
 
3- نزع صفة طالبي لجوء عن السوريين الذين يتوجهون دوريًا إلى سوريا ذهابًا وإيابًا ومنعهم من العودة إلى لبنان.
 
4- ترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني.
 
5- ترحيل كل سوري خالف القوانين اللبنانية أو أدين بارتكاب جريمة في لبنان.
 
6- امتناع الدولة اللبنانية عن إبرام أي اتفاقية مع أي دولة أخرى لإعادة المهاجرين السوريين غير الشرعيين منها إلى لبنان.
 
7- تسجيل جميع المواليد السوريين في لبنان.
 
8- التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية لا سيما ما يتعلق بشروط الإقامة والعمل، بالتعاون مع البلديات. وبشكل خاص، إصدار إعلان عام عن عدم السماح لأي سوري غير حاصل على إقامة وإجازة عمل بالعمل في لبنان بغض النظر عن طبيعة عمله (رسمي أو غير رسمي، زراعي، موسمي، إلخ)، وفرض غرامة كبيرة على أي صاحب عمل لبناني يوظف سوريين دون وثائق صحيحة، وإقفال كل المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر.
 
9- إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية لإيواء السوريين الباقين في انتظار عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى. تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إدارة هذه المخيمات تحت إشراف السلطات اللبنانية من أجل ضمان توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.
 
10- إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتعزيز نقاط التفتيش على هذه المسالك والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص.

11- تسريع عملية العودة التدريجية للسوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بتقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للذين يعودون إلى ديارهم فقط.
 
12- قيام الدبلوماسية اللبنانية بتكثيف جهودها لإعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة بشكل مؤقت أو دائم".

أخبار لبنان

الكتائب

لمعالجة

"أزمة

الوجود

السوري

المتفاقمة

لبنان"

LBCI التالي
بعد حادثة كركول الدروز... وكيل داخلية "الاشتراكي" في بيروت لـ"الأنباء الكويتية": ننتظر نتائج التحقيق
الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-18

بدر لـ"جدل": لتنظيم الوجود السوري في لبنان وأخذ الداتا الخاصة بهم تمهيدا لرحيلهم

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-18

النائب نبيل بدر لـ"جدل": من الضروري تنظيم الوجود السوري في لبنان وعلى البلد أن يأخذ قرارا متعلقا بهذا الوجود وهناك أسباب كثيرة للهجمة الكبيرة على هذا النزوح

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-18

يزبك لـ"جدل": نحن في مرحلة متقدمة من الاندثار والتفكك وجزء كبير من المخاطر التي يتعرض لها لبنان سببها الوجود السوري الضاغط

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-18

النائب غياث يزبك لـ"جدل": الحالة الانسانية شيء ودعم الوجود السوري على حساب الوجود اللبناني شيء آخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:19

أقدم على الإعتداء على قاصر من ذوي الإحتياجات الخاصة... فأوقفته فصيلة عدلون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية

LBCI
أخبار لبنان
13:54

نقابة أصحاب المطاعم تجمع أقطاب السياحة بعنوان "معًا نعزز اتحادنا ونجدد روح الصمود والأمل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:00

فازت بجائزة نوبل للآداب...كندا تودع "سيدة فن الأقصوصة المعاصر"

LBCI
أخبار دولية
15:35

منظمات تدعو طرفي النزاع في السودان إلى إعادة الإتصالات والإنترنت

LBCI
آخر الأخبار
12:21

الحكومة البريطانية: نحو 100 طن من المساعدات البريطانية غادرت قبرص وستنقل للرصيف المؤقت قبالة غزة

LBCI
صحف اليوم
00:06

هذا ما قالته مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط" عن دعوة نصر الله لفتح البحر للسوريين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:46

العرب في البحرين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق

LBCI
أخبار دولية
13:42

الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة

LBCI
أخبار دولية
13:40

تطورات أمنية في الأردن…

LBCI
أخبار دولية
13:31

في ذكرى النكبة... الفلسطينيون في نكبة جديدة!

LBCI
أخبار دولية
13:20

التوسع في إجتياح رفح يبقى على طاولة نتنياهو: العملية ستستغرق أسابيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

نتائج بروكسيل غير مشجعة والداتا معلقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هبة المليار يورو: تعهدات على مرحلتين فماذا عن الية الصرف؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:23

اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
فنّ
04:36

لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)

LBCI
فنّ
10:21

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:15

"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!

LBCI
حال الطقس
01:13

الطقس مستقر... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"

LBCI
فنّ
07:31

"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

LBCI
صحف اليوم
01:23

بعد حادثة كركول الدروز... وكيل داخلية "الاشتراكي" في بيروت لـ"الأنباء الكويتية": ننتظر نتائج التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More