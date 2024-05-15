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سلام من المنامة: المنطقة ستشهد أكبر مشروع عمراني واعادة بناء في العالم

أخبار لبنان
2024-05-15 | 13:26
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سلام من المنامة: المنطقة ستشهد أكبر مشروع عمراني واعادة بناء في العالم
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سلام من المنامة: المنطقة ستشهد أكبر مشروع عمراني واعادة بناء في العالم

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماعًا مع وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني البحريني آمنة بنت أحمد الرميحي، خصص لتبادل التجارب والخبرات بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وعبرت الرميحي عن محبتها للبنان وشعبه وعن تقديرها لجسور التعاون بين البلدين، شاكرةً الوزير سلام على اللقاء للاطلاع منها على كيفية الاستعانة بخبرات وزارة الاسكان البحرينية لا سيما لجهة نجاحها في التعاون مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي، خصوصًا الصيني، وكيفية نقل هذه التجربة الى لبنان من باب تحريك عجلة القطاع الاقتصادي مجددًا عن طريق العامل الاهم وهو العمران واعادة اعمار البلد في ظل غياب القطاع المصرفي الداعم الاول لذوي الدخل المحدود والمتوسط في مسعاهم لشراء مسكن".

بدوره، شرح سلام للوزيرة الرميحي المحاولات القائمة لتنويع مصادر التمويل بهدف تأمين استمرارية اعطاء قروض الاسكان الى اللبنانيين، مثنيًا على الدعم الحاصل منذ سنتين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي - ومقره الكويت، الى مصرف الاسكان لتمويل شراء مساكن لذوي الدخلين المحدود والمتوسط مع التركيز على جيل الشباب الذي يطمح إلى تكوين عائلة، وهو ما أدى الى اعادة الحركة في القطاع العقاري.

وقال سلام: "على المدى الطويل، ثمة عمل وافر في لبنان وخاصة في المرحلة القادمة عندما تهدأ الامور في لبنان وسوريا، والتي باعتقادي وبسبب الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والمدن والبنى التحتية المترهلة، ستشهد أكبر مشروع عمراني واعادة بناء في العالم. لذا علينا أن نتحضر للاستفادة وتحريك عجلة اقتصادنا بالتأسيس على اعادة الاعمار عبر جذب الشركات التي تعنى بالبناء والهندسة الداخلية والخارجية وصناعة المفروشات وغيره، ليكون لبنان مقرًا لها للانطلاق الى اعادة الاعمار".

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