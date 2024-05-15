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ميقاتي إلتقى بوغدانوف في المنامة: لبنان يقدر لروسيا دعمها المستمر له في المجالات كافة
أخبار لبنان
2024-05-15 | 13:35
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ميقاتي إلتقى بوغدانوف في المنامة: لبنان يقدر لروسيا دعمها المستمر له في المجالات كافة
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مساء اليوم، في مقر إقامته في المنامة، خلال مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد غدًا.
وشارك في اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الاعلام زياد مكاري، والزراعة عباس الحاج حسن.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة أن "لبنان يقدر لروسيا عاليا دعمها المستمر له في المجالات كافة"، متمنيًا أن "يكون هناك جهد روسي أكبر لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".
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