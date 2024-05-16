الجميّل للـLBCI: حزب الله يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا إرادة في ضبط الحدود مع سوريا

أكّد النائب سامي الجميّل أنّ جلسة مجلس النواب في شأن اللجوء السوريّ والتوصيات، التي صدرت عنها لم يكن لها أي مغزى.

وأوضح، في برنامج “جدل”، عبر الـLBCI، أنّه حضرها ليوضح إلى الناس حقيقة المشكلة.

ورأى أنّ “حزب الله” يعطلّ الحلول المطروحة لأزمة اللجوء، للضغط بهدف رفع الحصار عن الرئيس السوريّ بشار الأسد.

وقال: “لم نشارك في اجتماع كتابة التوصيات التي نوقشت في جلسة مجلس النواب، لأنّنا لم نُدعى إليها و"جينا وما فهمنا وفي حدا بدو يقرر عن كل اللبنانيين كل شيء”.

ولفت إلى أّن الأسد لا يريد عودة اللاجئين إلى بلدهم والحكومة اللبنانية متواطئة معه.

وأشار إلى أنّه من حق لبنان أن يعيدهم ومن واجبات الاسد استقبالهم.

وشدّد على أنّ “حزب الله” يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا إرادة بضبط الحدود مع سوريا، علمًا أنّ ضبطها سهل جدًا والجيش قادر على ذلك.

ودعا الجميّل إلى تشكيل جبهة واسعة معارضة لهيمنة “حزب الله” و”أحاول إقناع الاطراف في الاجتماع”.

وقال: “أي التزام لبنانيّ بإبقاء اللاجئين هو خيانة عظمى والجلسة المخصّصة للهبة الأوروبية كانت فولكلورية لم نصل فيها إلى أي نتيجة.”

وأضاف: “لن تحصل عملية الترحيل للاجئين السوريين في لبنان، طالما أنّ “حزب الله” باقٍ على ابتزازه للغرب لتفكيك الحصار عن الاسد.”

وأعرب عن استعداده والجهات المعارضة تأمين مئات الباصات لنقل اللاجئين السوريين غير الشرعيين إلى الحدود اللبنانية.

ولفت إلى أنّ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مقتنع بخِيار المقاومة وإذا وصل إلى الرئاسة فسيكون هذا المحور قد انتصر.

وقال: “قدّمنا مرشحًا وسطيًا لرئاسة الجمهورية ولكنّ الفريق الآخر لم يبادرنا بالمثل.”