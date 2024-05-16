الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجميّل للـLBCI: حزب الله يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا إرادة في ضبط الحدود مع سوريا

أخبار لبنان
2024-05-16 | 14:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجميّل للـLBCI: حزب الله يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا إرادة في ضبط الحدود مع سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجميّل للـLBCI: حزب الله يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا إرادة في ضبط الحدود مع سوريا

أكّد النائب سامي الجميّل أنّ جلسة مجلس النواب في شأن اللجوء السوريّ والتوصيات، التي صدرت عنها لم يكن لها أي مغزى.

 

وأوضح، في برنامج “جدل”، عبر الـLBCI، أنّه حضرها ليوضح إلى الناس حقيقة المشكلة.

 

ورأى أنّ “حزب الله” يعطلّ الحلول المطروحة لأزمة اللجوء، للضغط بهدف رفع الحصار عن الرئيس السوريّ بشار الأسد.

 

وقال: “لم نشارك في اجتماع كتابة التوصيات التي نوقشت في جلسة مجلس النواب، لأنّنا لم نُدعى إليها و"جينا وما فهمنا وفي حدا بدو يقرر عن كل اللبنانيين كل شيء”.

 

ولفت إلى أّن الأسد لا يريد عودة اللاجئين إلى بلدهم والحكومة اللبنانية متواطئة معه.

 

وأشار إلى أنّه من حق لبنان أن يعيدهم ومن واجبات الاسد استقبالهم.

 

وشدّد على أنّ “حزب الله” يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا إرادة بضبط الحدود مع سوريا، علمًا أنّ ضبطها سهل جدًا والجيش قادر على ذلك.

 

ودعا الجميّل إلى تشكيل جبهة واسعة معارضة لهيمنة “حزب الله” و”أحاول إقناع الاطراف في الاجتماع”.

 

وقال: “أي التزام لبنانيّ بإبقاء اللاجئين هو خيانة عظمى والجلسة المخصّصة للهبة الأوروبية كانت فولكلورية لم نصل فيها إلى أي نتيجة.”

 

وأضاف: “لن تحصل عملية الترحيل للاجئين السوريين في لبنان، طالما أنّ “حزب الله” باقٍ على ابتزازه للغرب لتفكيك الحصار عن الاسد.”

 

وأعرب عن استعداده والجهات المعارضة تأمين مئات الباصات لنقل اللاجئين السوريين غير الشرعيين إلى الحدود اللبنانية.

 

ولفت إلى أنّ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مقتنع بخِيار المقاومة وإذا وصل إلى الرئاسة فسيكون هذا المحور قد انتصر.

 

وقال: “قدّمنا مرشحًا وسطيًا لرئاسة الجمهورية ولكنّ الفريق الآخر لم يبادرنا بالمثل.” 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للـLBCI:

يسيطر

المعابر

الشرعية

إرادة

الحدود

سوريا

LBCI التالي
اليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر نيسان 2024..
يروجان المخدرات في محلّتَي حي السلم والعمروسية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:48

الجميل لـ"جدل": حزب الله يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا ارادة بضبط الحدود مع سوريا علما أن ضبطها سهل جدا والجيش قادر على ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-08

رازي الحاج للـLBCI: عدد كبير من السوريين يذهب الى سوريا ويعود عبر المعابر غير الشرعية والفرقة الرابعة في جيش النظام يدير بعض هذه المعابر وليست مشكلتنا اذا كان نظام الاسد يبتز المجتمع الدولي بورقة النازحين

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

عقيص للـLBCI: لن تتحقق قيامة لبنان الا من خلال "عودتين" عودة السوريين الى سوريا وعودة حزب الله الى لبنان والى الشرعية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-03

ظافر ناصر للـLBCI: نختلف مع حزب الله في كثير من الامور ونحن أول من دعاه الى عدم توسيع رقعة الحرب في الحدود الجنوبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:26

بو عاصي للـLBCI: نصرالله ارتكب جريمة في حق لبنان في تصريحه الاخير

LBCI
أخبار لبنان
15:17

جنبلاط: الـ1701 لم يمت ولا أوافق على طرح فتح البحر أمام اللاجئين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:05

الجميّل لجدل: عملية الترحيل للاجئين السوريين في لبنان لن تحصل طالما أنّ حزب الله باقٍ على ابتزازه للغرب لتفكيك الحصار عن الاسد

LBCI
أخبار دولية
14:51

إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
17:31

عمدة خاركيف في أوكرانيا: المدينة تتعرض لهجوم روسيّ بالصواريخ

LBCI
أخبار لبنان
10:45

وزارة الصناعة تقفل أربعة مصانع مخالفة بالشمع الأحمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
01:52

الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل

LBCI
أخبار دولية
04:43

مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
خبر عاجل
08:22

ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف

LBCI
فنّ
06:01

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

LBCI
فنّ
05:59

"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

LBCI
حال الطقس
01:52

درجات الحرارة الى ارتفاع...

LBCI
فنّ
05:06

نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More