بو عاصي للـLBCI: نصرالله ارتكب جريمة في حق لبنان في تصريحه الاخير

أكّد النائب بيار بو عاصي أنّ الأطراف اللبنانية متفقة على التوصيف ولكن ليس على الحل في شأن ملف اللجوء السوريّ.

ورأى، في برنامج “جدل”، عبر الـLBCI، أنّ النظام السوريّ فرح أنّه تخلّص من السوريين والمجتمع الدوليّ يرتكب جريمة في حق لبنان إذ إنّ “لبنان موطّى حيطه”.

وأوضح أنّ المجتمع الدوليّ يرفض إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم واللجوء لم يكن سياسيًا بل أمنيًا أمّا اليوم فهو اقتصاديّ.

ولفت إلى أنّ للدولة اللبنانية إمكانية في منع دخول المساعدات المالية إلى اللاجئين.

وأعلن بو عاصي أنّ موقف الأوروبيين أسوأ من السابق تجاه اللاجئين في لبنان، فيضغطون على لبنان لأنّهم يعتبرونه الأضعف.

وتساءل: “السيد نصرالله ارتكب جريمة بحق لبنان في تصريحه الاخير فكيف تربط مصير بلدك بعقوبات على سوريا ليس لديك أي تأثير عليها؟”

وشدد على أنّ الاجراءات في حق السوريين المخالفين لا يمكن إلا أن تكون بيد وزارة الداخلية.