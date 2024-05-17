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لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC): هيمنة السّلاح غير الشرعي عطل الحياة الدستوريّة وتسبب بحدود متفلتة ونزوح سوري هائل
أخبار لبنان
2024-05-17 | 01:27
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لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC): هيمنة السّلاح غير الشرعي عطل الحياة الدستوريّة وتسبب بحدود متفلتة ونزوح سوري هائل
وجهت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC) رسالة الى وزير خارجية كندا السيدة ميلاني جولي شرحت فيها موقفها من الوضع في لبنان ومخاطر ما سمته "هيمنة السّلاح الإيراني على لبنان، ونتائجها على تعطيل الحياة الدستوريّة، ومصادرة قرار الحرب والسلم، وانفلات الحدود، وازدياد الجريمة المنظّمة، وخاصةً السياسيّة منها، وعلى التسبب بوجود أعداد هائلة من النّازحين السوريين".
وجاءت هذه الخطوة للجنة في لقاء جمع ممثلي اللجنة مع وفد من "نوّاب الحزب الليبرالي الحاكم" تقدمهم النائب عن دائرة تورونتو السكرتير البرلمانيّ للوزيرة الدّكتور روبرت أوليفنت، خصص للبحث والنقاش حول كل القضايا السّاخنة في لبنان تزامنا مع وجود الوزيرة جولي في لبنان من ضمن جولة حملتها الى عدد من دول المنطقة. وحضر اللقاء الذي عقد في قاعة مار شربل في تورونتو بالاضافة الى السيد أوليفنيت زميله النائب شارل دي سوزا النائب عن الدائرة عينها، النائب عن مدينة هاليفاس من اصول لبنانية السيدة لينا متلج دياب، ، عضو كتلة نواب حزب المحافظين في ولاية أونتاريو والمساعد البرلماني لوزارة الجنسيّة والتعدديّة النائب شريف صبوي وممثلين عن اللجنة السيّدات والسّادة كريستين خليل، عريفة الحفل، الياس كسّاب، إيلي صليبي، إيلي جدعون، مروان صادر، وحشد من ممثلي الأحزاب والجمعيّات المنضوية ومن فعاليّات الجالية.
وتخلل اللّقاء مداخلة عبر الـ Zoom من وارسو للمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني (CIH) زياد الصائغ باعتبار الملتقى المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة تناولت عرضا للوضع الحالي في لبنان، بدءاً من الأزمة الدستورية، مروراً بالحرب على الحدود، وبمشكلة اللّجوء الفلسطيني والنّزوح السوري، مُعرِّجاً على طلب المساعدة من كندا لإنقاذ الديمقراطيّة اللّبنانيّة، واستعادة السّيادة عبر تطبيق مندرجات الدّستور والقرارات الدوليّة المتعلّقة بلبنان، والتي هي أساس استعادة الازدهار.
وسبق اللقاء الموسع اجتماع بين ممثلي لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) مع نوّاب الحزب الليبرالي الحاكم خصص للبحث في الاوضاع اللبنانية وتخلله نقاش صريح ومتعدد الجوانب بالإستناد الى مضمون الرسالة التي وجهتها الى من تتولى اليوم قيادة الديبلوماسية الكندية.
وتضمنت الرّسالة موقف اللّجنة من هيمنة السّلاح الإيراني على لبنان، ونتائج هذه الهيمنة على تعطيل الحياة الدستوريّة، ومصادرة قرار الحرب والسلم، وانفلات الحدود، وازدياد الجريمة المنظّمة، وخاصةً السياسيّة منها، وعلى التسبب بوجود أعداد هائلة من النّازحين السوريين، الشرعيين وغير الشرعيين، بالإضافة إلى التحالف مع الفاسدين مما أدّى للانهيار الاقتصادي والمالي، وطالبت الرسالة بتطبيق القرارات الدوليّة المتعلقة بلبنان، بدءاً باتفاقيّة الهدنة سنة 1949، والقرارات 425، 1559، 1680 و1701.
وتجدر الإشارة الى ان اللجنة التي تضم ستة منظمات كندية - لبنانية هي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج (LDX) ، الأحرار – كندا ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة.
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