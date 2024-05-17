الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC): هيمنة السّلاح غير الشرعي عطل الحياة الدستوريّة وتسبب بحدود متفلتة ونزوح سوري هائل

أخبار لبنان
2024-05-17 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC): هيمنة السّلاح غير الشرعي عطل الحياة الدستوريّة وتسبب بحدود متفلتة ونزوح سوري هائل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC): هيمنة السّلاح غير الشرعي عطل الحياة الدستوريّة وتسبب بحدود متفلتة ونزوح سوري هائل


وجهت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC) رسالة الى وزير خارجية كندا السيدة ميلاني جولي شرحت فيها موقفها من الوضع في لبنان ومخاطر ما سمته "هيمنة السّلاح الإيراني على لبنان، ونتائجها على تعطيل الحياة الدستوريّة، ومصادرة قرار الحرب والسلم، وانفلات الحدود، وازدياد الجريمة المنظّمة، وخاصةً السياسيّة منها، وعلى التسبب بوجود أعداد هائلة من النّازحين السوريين".

وجاءت هذه الخطوة للجنة في لقاء جمع ممثلي اللجنة مع وفد من "نوّاب الحزب الليبرالي الحاكم" تقدمهم النائب عن دائرة تورونتو السكرتير البرلمانيّ للوزيرة الدّكتور روبرت أوليفنت، خصص للبحث والنقاش حول كل القضايا السّاخنة في لبنان تزامنا مع وجود الوزيرة جولي في لبنان من ضمن جولة حملتها الى عدد من دول المنطقة. وحضر اللقاء الذي عقد  في قاعة مار شربل في تورونتو بالاضافة الى السيد أوليفنيت زميله النائب شارل دي سوزا النائب عن الدائرة عينها، النائب عن مدينة هاليفاس من اصول لبنانية السيدة لينا متلج دياب، ، عضو كتلة نواب حزب المحافظين في ولاية أونتاريو والمساعد البرلماني لوزارة الجنسيّة والتعدديّة النائب شريف صبوي وممثلين عن اللجنة  السيّدات والسّادة كريستين خليل، عريفة الحفل، الياس كسّاب، إيلي صليبي، إيلي جدعون، مروان صادر، وحشد من ممثلي الأحزاب والجمعيّات المنضوية ومن فعاليّات الجالية.

وتخلل اللّقاء مداخلة عبر الـ Zoom من وارسو للمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني (CIH) زياد الصائغ  باعتبار الملتقى المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة تناولت عرضا للوضع الحالي في لبنان، بدءاً من الأزمة الدستورية، مروراً بالحرب على الحدود، وبمشكلة اللّجوء الفلسطيني والنّزوح السوري، مُعرِّجاً على طلب المساعدة من كندا لإنقاذ الديمقراطيّة اللّبنانيّة، واستعادة السّيادة عبر تطبيق مندرجات الدّستور والقرارات الدوليّة المتعلّقة بلبنان، والتي هي أساس استعادة الازدهار.

وسبق اللقاء الموسع اجتماع بين ممثلي لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) مع نوّاب الحزب الليبرالي  الحاكم خصص للبحث في الاوضاع اللبنانية  وتخلله نقاش صريح ومتعدد  الجوانب بالإستناد الى مضمون الرسالة التي وجهتها الى من تتولى اليوم قيادة الديبلوماسية الكندية. 

وتضمنت الرّسالة موقف اللّجنة من هيمنة السّلاح الإيراني على لبنان، ونتائج هذه الهيمنة على تعطيل الحياة الدستوريّة، ومصادرة قرار الحرب والسلم، وانفلات الحدود، وازدياد الجريمة المنظّمة، وخاصةً السياسيّة منها، وعلى التسبب بوجود أعداد هائلة من النّازحين السوريين، الشرعيين وغير الشرعيين، بالإضافة إلى التحالف مع الفاسدين مما أدّى للانهيار الاقتصادي والمالي، وطالبت الرسالة بتطبيق القرارات الدوليّة المتعلقة بلبنان، بدءاً باتفاقيّة الهدنة سنة 1949، والقرارات 425، 1559، 1680 و1701.

وتجدر الإشارة الى ان اللجنة التي تضم ستة منظمات كندية - لبنانية هي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج  (LDX) ،  الأحرار – كندا   ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التنسيق

اللبنانية

الكندية

(CCLC):

هيمنة

السّلاح

الشرعي

الحياة

الدستوريّة

وتسبب

بحدود

متفلتة

ونزوح

LBCI التالي
مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ
عودة الكَلَب: اللقاحات مؤمّنة والمطلوب إحياء خطة مكافحة الكلاب الشاردة (الاخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-03-22

لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) في الذكرى الـ46 لتشكيل "اليونيفيل": لحصر السلاح بيد الشرعيّة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-15

لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC): إستعادة السيادة كاملة تُنهي اغتيال لبنان وأحراره!

LBCI
آخر الأخبار
14:16

الجميّل لجدل: مستعدون والجهات المعارضة أن نؤمّن مئات الباصات لنقل اللاجئين السوريين غير الشرعيين إلى الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-08

لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية (CCLF) والجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا (ULCM): لتطبيق القرارات الدولية ومساعدة الدولة لبسط سيادتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:43

أمن الدولة تنفذ خطّة لضبط وضع طريق المطار

LBCI
امن وقضاء
04:35

مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات

LBCI
أخبار لبنان
04:30

ناطرينكن بـ OMT Beirut Sports Festival

LBCI
أخبار لبنان
04:24

نصار من دوما: كل عام سنرشح بلدة او بلدتين كأفضل القرى السياحية في العالم...وحملة هذا العام مستوحاة من الرحابنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

ميشال معوض: أولوية الاتحاد الأوروبي حماية أوروبا وأولوية النظام السوري أن لا يعيد النازحين لأسباب معروفة ومسؤولية الحكومة ليست حماية أوروبا أو رفع الحصار من أمام النظام السوري بل أولويتها يجب أن تكون حماية لبنان واللبنانيين

LBCI
فنّ
2024-05-13

تصرّف غير مُتوقّع.. باميلا الكيك "تطعن" قالب الحلوى في عيد ميلادها! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:50

المقاومة الإسلامية: شنَّينا هجومًا جويًا بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب ‏العدو (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) ومصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) ‏المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي وأصابنا أهدافها بدقة

LBCI
أخبار دولية
02:53

تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:24

نصار من دوما: كل عام سنرشح بلدة او بلدتين كأفضل القرى السياحية في العالم...وحملة هذا العام مستوحاة من الرحابنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
04:35

مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
منوعات
15:30

زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!

LBCI
فنّ
06:01

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:22

ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف

LBCI
منوعات
16:05

بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!

LBCI
اقتصاد
02:14

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
05:59

"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More