ناطرينكن بـ OMT Beirut Sports Festival

إلى كل محبّي الرياضة، وتحت شعار "كلّ الرياضة عنّا"، لاقونا بـ OMT Beirut Sports Festival أضخم معرض رياضي بالمنطقة من 23 لـ 26 أيّار من الـ 4 بعد الظهر للـ 10 المسا بالفوروم دو بيروت.



لزوّار المعرض، تأكّدوا من تنزيل تطبيق OMT Pay وتفعيل OMT Pay Wallet لتدفعوا فيها دخولية رمزية بقيمة دولار واحد بيدعم فيها المهرجان الرياضة بلبنان.